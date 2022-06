Dirigent, skladatelj in aranžer zabavne glasbe Greblo je v. d. direktorja TVS od 22. junija. Pred tem je bil svetovalec generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Andreja Graha Whatmougha za glasbo. Med letoma 2004 in 2008 je vodil kulturno-kongresni center Avditorij Portorož, od leta 2012 do 2018 pa je bil vodja organizacijske enote glasbena produkcija RTVS, so za STA povedali na RTVS.

Urbanija pa je bil v preteklosti zaposlen na MMC RTVS, STA in Planet TV. Zadnji dve leti, v mandatu vlade Janeza Janše, je vodil vladni urad za komuniciranje, ki je v tem času objavljal analize poročanja RTVS. Številni so jih ocenili za sporne.

RTVS je vnovični razpis za direktorja TVS objavila 22. junija, potem ko je programski svet dan prej zavrnil kandidaturo športnega novinarja RTVS Urbana Laurenčiča.

Nacionalna televizija je brez direktorja s polnimi pooblastili vse od razrešitve Natalije Gorščak s tega mesta avgusta lani.