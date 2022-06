Ministrica Fajon je v sredo zvečer sodelovala na neformalnem zasedanju zunanjih ministrov članic Nata o partnerstvu zavezništva z državami juga, ki sta se ga udeležila tudi zunanja ministra Jordanije in Mavretanije, so sporočili z MZZ.

Slovenija podpira sodelovanje s partnerji, predvsem v luči spremenjenih geopolitičnih razmer, in se zavzema za aktiven politični dialog, so navedli.

Zunanja ministrica je opozorila, da bi ruska agresija na Ukrajino lahko poglobila obstoječe delitve in še bolj destabilizirala regijo južno od Nata. »Nujno je, da delujemo skupaj ter da so aktivnosti Nata in partneric usklajene,« je povedala.

Ministrica je na povabilo posebne predstavnice generalnega sekretarja Nata za ženske, mir in varnost Irene Fellin sodelovala tudi v razpravi ministric za zunanje zadeve in obrambo na temo žensk, miru in varnosti, so navedli na ministrstvu.

»Veseli me, da veliko strategij in politik zavezništva že vključuje ženske. S tem dokazujemo, da razumemo pomembnost sodelovanja žensk v procesih vzpostavljanja miru, ki ima dolgoročne pozitivne učinke,« je poudarila ministrica Fajon.

Ob robu vrha Nata je opravila številna dvostranska srečanja, in sicer z ministri za zunanje zadeve Islandije, Danske, Jordanije, Češke, Norveške in Gruzije.

Vrha se poleg premierja in zunanje ministrice udeležuje tudi obrambni minister Šarec, ki se je v sredo zvečer udeležil delovne večerje obrambnih ministrov o Zahodnem Balkanu.

»Zahodni Balkan je pomemben del evropske družine. Za države v regiji je evroatlantska perspektiva Zahodnega Balkana življenjskega pomena,« je poudaril, kot je ministrstvo za obrambo zapisalo na Twitterju.