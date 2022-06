Kot so danes sporočili iz Bahrain Victoriusa, je danska policija ob 5.30 preiskala hotel ekipe. »Policisti so preiskali vsa vozila ekipe ter sobe osebja in tekmovalcev. Ekipa je sodelovala s policijo, preiskava pa je bila končana v dveh urah. Policija ni zasegla ničesar,« so zapisali pri ekipi in dodali, da se bodo zdaj osredotočili na »največjo in najboljšo dirko na svetu, Tour de France«.

Pojasnili so še, da tega ne bodo več komentirali.

Ekipa Bahrain Victorious je sicer že v ponedeljek razkrila, da so organi pregona v Evropi pod vodstvom evropskega policijskega urada Europol preiskali domove nekaterih članov ekipe.

Po takratnih informacijah kolesarskega portala Velonews so v Sloveniji preiskali tudi domovanje šefa ekipe Milana Eržena. Del ekipe so sicer še številni drugi Slovenci, med njimi tudi eden od športnih direktorjev Gorazd Štangelj.

Preiskave so po poročanju Velonewsa potekale v več državah, vključno s Slovenijo, Poljsko in Španijo, pri čemer je koordinirano akcijo vodil Europol. Ekipa Bahraina je navedla, da so bile racije neposredno povezane s preiskavo hotelskih sob med lanskim Tourom, ko je v prostore ekipe 15. julija vdrlo 50 policistov.

Preiskavo je takrat vodil urad OCLAESP, pristojen za javno zdravje, s sedežem v Marseillu, kjer je državni tožilec tudi odprl uradno preiskavo zaradi suma dopinških nepravilnosti.