Slovenska teniška igralka Kaja Juvan (62. na svetovni lestvici) se je drugo leto zapored uvrstila v tretji krog Wimbledona, tretjega letošnjega turnirja največje četverice. Dopoldanski dež, dolgi dvoboji in nekaj neodigranih tekem od večera prej so poskrbeli, da je Ljubljančanka stopila na igrišče precej kasneje, kot je načrtovala. Svoj dvoboj proti Madžarki Dalmi Galfi (89.) je začela šele ob 20.40 po slovenskem času, po uri in 22 minutah pa ga je zaključila z zmago s 7:5, 6:3 tik pred zdajci v mraku, preden se je nad igrišča All England's Cluba spustila noč.

Kaja Juvan je sijajno začela dvoboj ter povedla s 3:0. Ko je kazalo, da bo zlahka upravičila vlogo favoritinje, je zapadla v krizo ter tekmeci prepustila pet iger zapored. Pri vodstvu s 5:4 je imela Madžarka na svoj servis pri vodstvu s 40:0 tri zaključne žogice za niz, a jih ni izkoristila, borbena Slovenka pa je niz dobila s štirimi zaporednimi igrami. V drugem nizu je bila Kaja Juvan precej boljša ter ga zlahka tudi dobila.

Novak Đoković je včeraj pokazal drugačen obraz kot v uvodnem krogu. Srb je v dveh urah s 6:1, 6:4, 6:2 povsem nadigral Thanasija Kokkinakisa. Avstralec velja za nepredvidljivega in drznega igralca, ki je bil na papirju sicer neugoden zmagovalcu 20 turnirjev največje četverice. "Igral sem zelo dobro, kar me zelo veseli. Upam, da bom ritem igre stopnjeval," je po zmagi povedal Novak Đoković, ki se bo v tretjem krogu pomeril z rojakom Miomirjem Kecmanovićem.

Teniški svet je včeraj veliko časa namenil Sereni Williams, ki se je vrnila na teniška igrišča po enoletnem tekmovalnem premoru, vmes pa je dopolnila štiri življenjska desetletja. Američanka je dvoboj prvega kroga proti Harmony Tan igrala več kot tri ure, zamudila pa je številne priložnosti, da bi napredovala v drugi krog. V odločilnem nizu je namreč pri vodstvu s 5:4 servirala za zmago, v super podaljšani igri pa je vodila že s 4:0. Sedemkratni zmagovalki Wimbledona se je poznalo, da dolgo časa ni igrala, po drugi strani pa gre pohvaliti Francozinjo, ki je odigrala dvoboj svojega življenja.

Zmagovalka 23 turnirjev velike četverice si je po porazu vzela čas za novinarska vprašanja, njeni odgovori so bili sicer iskreni, a dopuščajo veliko ugibanj. "Ne vem, če sem zadnjič nastopila na Wimbledonu. Definitivno se mi je poznalo, da dolgo časa nisem igrala, kar se je najbolj videlo pri ključnih točkah. Po drugi strani lahko rečem, da sem ponosna na prikazano igro. Moram veliko trenirati ter odigrati več dvobojev. Kako se bo na to odzvalo telo, bomo videli," je dejala Serena Williams. Povedala je še, da bo konec avgusta nastopila na zadnjem letošnjem turnirju največje četverice v New Yorku.

Veliko je v Wimbledonu govora tudi glede pandemije koronavirusa, ki je letos zaradi pozitivnega testa odvzela nastop lanskemu finalistu Italijanu Matteu Berrettiniju. Francozinja Alize Cornet je namreč dejala, da je prepričana, da je na OP Francije igralo veliko igralcev, ki so bili okuženi z nadležnim virusom. Pravi, da so imeli številni igralci povišano telesno temperaturo, da so kazali tudi druge znake, a vseeno igrali. Alize Cornet je dejala, da so imeli igralci tihi dogovor, da se ne testirajo, da je imela tudi sama znake, a dejansko ne ve, ali je virus prebolela. Včeraj je Francozinja odgovorila, da dokazov za svoja dejanja nima, da pa bi lahko njene besede potrdili številni igralci.