Ghislaine Maxwell je naredila vse, kar je lahko, da bi ji sodnica Alison Nathan izrekla čim milejšo kazen. Na sodišču je dobila besedo, potem ko je svoje zelo ganljivo povedalo pet od nekdanjih mladoletnih žrtev Jeffreyja Epsteina. Brez usmiljenja so prst krivde usmerile tudi vanjo.

»Ghislaine mora umreti v zaporu, ker sem zadnjih sedemnajst let preživljala pravi pekel,« je dejala ena od njih. »To, kar mi je naredila Ghislaine​, ima trajne posledice,« je dejala še ena nekdanja žrtev, ki je šele po mnogih letih premagala odvisnost od mamil in psihične motnje. Še vedno ima nočne more in napade panike. »Kar se mi je zgodilo pri tako mladih letih, je za vedno spremenilo moje življenje.« Ena od žrtev, Juliette Bryant, je Ghislaine obtožila, da je mojstrica manipulacije. »Rekla mi je, poskrbi za to, da boš naredila, kar bo Jeffrey hotel, ker Jeffrey vedno dobi, kar hoče.« Med šestmesečnim sojenjem so pričale o tem, da jih je Jeffrey Epstein začel spolno zlorabljati kot mladoletnice v svojih domovih na Floridi, v New Yorku, New Mexicu in na svojem zasebnem karibskem otoku. Pred izrekom kazni so na sodišču prebrali pisno sporočilo najbolj znane nekdanje Epsteinove žrtve, Virginie Giuffre, ki je britanskega princa Andrewa obtožila, da jo je trikrat prisilil v spolne odnose. Prvič v londonskem stanovanju Maxwellove, ko je imela komaj sedemnajst let. V pismu je obtoženko nagovorila osebno: »Ghislaine, pred 22 leti, poleti 2000, si me opazila v hotelu Mar-a-Lago na Floridi (Trumpov hotel) in se odločila, da mi boš sledila ter me priskrbela Jeffreyju Epsteinu. Skupaj sta me ranila fizično, psihično, seksualno in čustveno, Epstein je bil pošasten pedofil, vendar ga brez tebe ne bi nikoli srečala. Ti si meni in številnim drugim odprla vrata pekla. Zaslužiš si, da ostaneš v zaporu do konca življenja.«

Kazen plačuje za svoje, ne za Epsteinove grehe

Ghislaine je pred izrekom kazni tudi sebe razglasila za Epsteinovo žrtev. Dejala je, da je bil manipulativen in zvit človek, ki je hotel imeti kontrolo nad vsem in je pretental vse okoli sebe. Da ga je srečala, naj bi bil vir največjega obžalovanja v njenem življenju. »Tukaj pred vami bi moral stati Jeffrey Epstein. Žal mi je za vso bolečino, ki ste jo pretrpele. Upam, da vam moja kazen prinese nekakšno zadoščenje,« se je ne ravno opravičila za zlorabe Epsteina, ki je mladoletnice dostavljal številnim bogatim, slavnim in vplivnim moškim. Mnogi menijo, da mu je nekdo avgusta 2019 v zaporu, kjer je čakal na sojenje, pomagal narediti samomor.

Sodnica Alison Nathan ni kupila trditve Maxwellove, da zdaj ona plačuje kazen za Epsteinove grehe. Poudarila je, da ni priznala sokrivde ali pokazala obžalovanja za svoja dejanja. Preden jo je obsodila na dvajset let zapora, ji je rekla, da je leta in leta neposredno in vedno znova sodelovala v srhljivem privabljanju, prevažanju in trgovini z mladoletnicami, med katerimi so bile celo štirinajstletnice, da jih je sicer res zlorabljal Epstein, da pa sta jih zlorabljala tudi skupaj. »Čeprav je bil Epstein seveda glavni v tej zločinskem početju, gospodična Maxwell ni kaznovana namesto njega, saj je imela ključno vlogo pri zlorabi vrste mladoletnic,« je dejala sodnica.

Zakaj ni zapela?

Mnogi so mislili, da bo Maxwellova, da bi si kupila svobodo, zapela o pomembnih moških, ki so se napajali pri Epsteinovem pedofilskem koritu, pa se to (še) ni zgodilo. Menda jo je zelo strah, da bi se v zaporu utegnila pridružiti Epsteinovi usodi. Ghislaine Maxwell je hči pokojnega britanskega medijskega tajkuna Roberta Maxwella. Po njegovi sumljivi smrti, našli so golega v morju blizu njegove jahte, ki jo je imenoval po njej, je prišlo na dan, da je bil do grla zadolžen prevarant, ki je izpraznil pokojninske sklade svojih uslužbencev. Ghislaine ter njenih osem bratov in sester ni moglo več živeti bogataškega življenja. Tega je Ghislaine vrnil Epstein. Nekateri jo poskušajo s tem opravičevati, drugi pa pravijo, da sta jo že od mladih let, ko je bil oče še vsemogočni milijarder, zanimala samo denar in vpliv. Njena sošolka na oxfordski univerzi, pisateljica Anna Pasternak, pravi, da se je v družbi vplivnih moških vedno ozirala za še vplivnejšimi. Rachel Johnson, sestra premierja Borisa Johnsona, prav tako njena sošolka z Oxforda, pa se je spominja, kako je na neki zabavi s porednimi očmi gledala brata Borisa, medtem ko je ena od njenih nog v škornju z visoko peto počivala na njegovem stegnu. Kako je svet majhen!