Cementarna Salonit Anhovo si z oglasi skuša oprati ime

V civilni iniciativi Danes in društvu Eko Anhovo opozarjajo, da se v medijih pojavlja vse več oglasnih člankov cementarne in sosežigalnice Salonit Anhovo. Podjetje se, kot pravijo, v člankih promovira kot trajnostno in zeleno, s čimer ustvarja izkrivljeno podobo in odvrača pozornost od dejanskega dogajanja.