Včeraj dopoldne pa so meščani osupnili, ko so zagledali Slovensko cesto zaparkirano s stotnijo superšportnih avtomobilov, ki so večer pred tem v okviru relija paradirali po mestu. Zjutraj je zato moral plebs na avtobusne postaje na obvozu ali pa se s kolesom riniti med parkiranimi avtomobili in radovedneži.

Tako da zdaj vemo: ne silaki, bogataši lahko v Ljubljani parkirajo, kjer koli se jim zahoče, tudi sredi Slovenske ceste, če želijo.