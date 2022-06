V porodnišnici nadstandardne poporodne sobe

V ljubljanski porodnišnici so danes odprli štiri nadstandardne poporodne sobe. Sobe so opremljene s posteljama za porodnico in novorojenčka, previjalno mizo, kavčem in kopalnico. Cena sobe na noč bo okoli 87 evrov za porodnico, če bo imela ob sebi partnerja, pa 117 evrov. Predstojnik kliničnega oddelka za perinatologijo Gorazd Kavšek je ob odprtju dejal, da je prednost sob, da je porodnica sama, ima svojo zasebnost, svojo kopalnico, partner pa jo lahko ves čas tudi spremlja. »To so naše testne sobe, s katerimi bomo ugotovili, kaj je mogoče izboljšati.« Kavšek upa, da bodo v tem tempu nadaljevali in z denarjem, ki ga bodo dobili za nadstandardne sobe, omogočili ureditev novih takih sob.