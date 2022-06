Ameriški predsednik Donald Trump je bil obveščen, da so nekateri njegovi privrženci oboroženi in da lahko pride do nasilja, pa jih je 6. januarja lani na shodu v Washingtonu vseeno pozival k pohodu na kongres, tajno službo pa, naj na shodu umakne detektorje kovin, saj da ti ljudje »niso tu zato, ker bi mi hoteli slabo«, je v torek povedala glavna pomočnica vodje Trumpovega kabineta Cassidy Hutchinson na naglo sklicanem zaslišanju posebnega preiskovalnega odbora predstavniškega doma, ki Trumpu očita načrtovanje državnega udara.

Včeraj so bili ameriški mediji v analizah nastopa Hutchinsonove polni besed, kot so »dramatično«, »uničujoče«, »eksplozivno«. 25-letna pomočnica vodje Trumpovega kabineta Marka Meadowsa, ki je imela po lastnih navedbah pisarno deset sekund hoje od Trumpove in se je redno srečevala z visokimi uradniki, je tudi dejala, da je Trump na dan vdora v kongres na vsak način hotel tja tudi sam, pa mu je to preprečila tajna služba. Trump naj bi bil tako besen, da je v predsedniškem avtu prijel za krmilo in zgrabil tajnega agenta. Hutchinsonova je dejala, da ji je pripetljaj opisal namestnik Meadowsa Tony Ornato, ki pa po navedbah ameriških medijev to zanika, enako naj bi bili pripravljeni pod prisego zanikati v vozilu prisotni agenti.

»Mike si to zasluži«

Dejala je tudi, da ji je Trumpov odvetnik Rudy Giuliani že štiri dni pred 6. januarjem, ko so v hramu ameriške demokracije potrjevali volilne izide in s tem poraz Trumpa, dejal, da »gremo na kongres«. Svetovalec Bele hiše Pat Cipollone je po navedbah Hutchinsonove po vdoru v kongres Meadowsa pozival, naj nekaj stori, sicer »bo kri na vaših rokah«. V napadu je bila potem ubita Trumpova privrženka, dan po napadu je zaradi infarkta umrl policist, poškodovanih je bilo 138 policistov. Meadows, ki je bil kot vodja kabineta najtesnejši predsednikov svetovalec, pa naj bi o vzklikih množice, da je treba obesiti podpredsednika Mikea Pencea, ker ni preprečil potrditve volilnih izidov, dejal, da Trump misli, da »si Mike to zasluži«.

Od vsega naj bi za Trumpa največjo težavo predstavljale trditve, da so ga seznanili s tem, da so njegovi pristaši oboroženi (z železnimi palicami, noži, solzivcem, paralizatorji, nekateri s pištolami in polavtomatskimi puškami) in da ni storil nič, da bi jih ustavil, nasprotno. In da torej ni bil samo pasivni opazovalec dogajanja, ampak dejavni akter. Cipollone naj bi že takrat dejal, da »nas bodo preganjali po čisto vsakem mogočem zakonu«, če pride do vdora v kongres. Pregon sicer lahko sproži pravosodno ministrstvo, ki vodi svojo preiskavo. Trump se je odzval z navedbami, da komaj ve, kdo je Hutchinsonova, in zanikal, da bi zgrabil za krmilo vozila ali zahteval, da vstop na shod dovolijo oboroženim osebam.