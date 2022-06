Vendar lahko ugotovimo, da kake pametne alternative potovanja za večino ljudi, ki ne želijo vsako jutro in popoldne zgubljati časa sredi zastoja, ni. Če se z avtobusom in vlakom da v povsem solidnem času priti v prestolnico na delo iz bližnjih krajev in mest, kot so Škofja Loka, Kranj, Kamnik, Mengeš in podobna, sploh ker odpadeta iskanje in strošek parkirnega prostora, je to za tiste, ki se vozijo v Ljubljano iz Primorske ali Štajerske, še vedno v praksi neuporaben prevoz. Najhitrejša vožnja vlaka iz Maribora v Ljubljano še vedno traja slabi dve uri, iz Kopra boste v glavno mesto prisopihali v dveh urah in pol, s tem da je treba na treh vožnjah od petih pot začeti z avtobusom in v Divači prestopiti na vlak, ki nato pelje do Ljubljane. Če bo drugi tir, ki se zdaj gradi, namenjen le tovornemu prometu, bo po starem tiru potniških vlakov morda več, kaj hitrejši pa ne bodo.