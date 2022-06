Skrajni čas je že, da dobimo politika, političarko, ki ne bo le nebogljena pravičnost in obzirnost za vsako ceno in ki bo hotela ugajati vsem in na koncu nikomur. Ne bi preveč izpostavljal sedanjega predsednika, deležen je bil že številnih kritik, ki so bile v funkciji učinkovitejšega in korektnega vodenja države. Res je, da ima od »začetka demokracije« naprej okleščene pristojnosti, kot poudarjeno navaja g. Krivic. Vemo, ker je šlo pač za g. Kučana. Le kaj bi škodovalo državi, če bi bila predsednica bolj odločna in še kvalificirana povrh? Mnenje g. Krivica (hote?) koristi le militantni desnici, pa če tudi to ni ravno jasno izraženo v prispevku. Res je pa še nekaj, da predlaga ustavne sodnike in ti so ali naj bi bili odločilni. Morda pa bo znala ga. Nataša Pirc Musar presoditi, kateri ljudje so za take odgovorne funkcije najbolj primerni. Je to razlog močno utemeljenega in sicer kvalitetnega, a v bistvu negativnega mnenja g. Krivica? Ne strinjam se z njim.

Napredni, razgledani, kultivirani … politiki, levičarji torej, so vse preveč mlačni, neborbeni. Pač omikani, a je to v kontekstu nespametno; »boje« včasih izgubljajo že vnaprej. Ker se, čestokrat, »ne spodobi«; ob tem njihove pokvarjenosti, koruptivnosti in nesposobnosti ne omenjam. Kar poglejte, recimo razprodano, »na pol razšenkano« Slovenijo. (Pri tem smo »prodali« celo slovenščino, še tazadnji pajzl – oprostite prostaštvu – se kiti z angleščino.)

Upanje daje predsednik vlade g. Golob. Zdi se mi, da je razumen, tudi izkušen in mislim, da mu tudi te lastnosti in mnoge druge dajejo razloge za bolj borbeno vladanje. Če bo zapadel v zgoraj naštete mlačnosti t. i. levih ali sredinskih politikov, ne bo kaj prida bolje za Slovenjo. Je pa že čas (skrajni!), da dobimo kar se da učinkovitega vladarja, ki bo kos upravljanju najbolj pomembnih zadev za to ljudstvo, kot so zdravstvo, šolstvo, razslojenost … No, vsaj nekaj od tega.

Herman Graber, Ljubljana