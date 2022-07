Gobe so kratko malo – orjaške plesni. Bi pomislili, da je čudovita lisička v daljnem sorodu s kvasom v vašem najljubšem pivu ali sveži žemlji? Kadar ugriznete v košček plemenitega francoskega sira, denimo pravega kamamberja ali celo gorgonzole – se vam ni nikdar zazdelo, da ima okus nekako po gobah? Jasno, saj je tak sir pokrit ali prežet s plemenito plesnijo, ki je seveda v sorodu z gobami. In kot so nekatere gobe užitne, druge pa strupene, velja tudi za plesni. Plemenita plesen na siru je kot jurček, okusna in užitna, tista zelena, ki se zaredi na pozabljenem kosu poceni sira, pa je kot mušnica – strupena. Plemenita plesen je seveda tudi penicilin v antibiotikih …

No, raje se posvetimo lisičkam, gobam, ki zaradi prijetnega edinstvenega okusa sodijo med najbolj cenjene. So ene redkih gob, ki so precej bogate z vitaminom C in tudi z vitaminom D. Lahko jih jemo surove, sicer pa so v kuhinji vsestransko uporabne. Kdor želi njihov okus karseda čist, jih bo samo rahlo popražil na oljčnem olju ali maslu, jih rahlo osolil in ponudil s popečenim kruhom, kot to radi počno Francozi. Priljubljene so tudi z jajci – na mešanici masla in oljčnega olja svetlo popražimo nekaj mlade čebule ali šalotke, dodamo očiščene lisičke, jajca umešamo in primešamo malo smetane, soli in popra ter z njimi zalijemo pražene lisičke. Premešamo, da jajca zakrknejo, a ostanejo sočna, jih posujemo s sesekljanim peteršiljem in postrežemo s svežim ali hrustljavo popečenim kruhom. Ljubitelji jedi na žlico iz lisičk, krompirja, paradižnika in čebule skuhajo imeniten golaž. Pri tem je treba paziti le, da paradižnik (ali mezga) pride v lonec nazadnje, sicer bo krompir ostal trd. Imenitna jed za ta letni čas so lisičke s pečenim mladim krompirjem. V sezoni stročjega fižola, torej zdaj, se k lisičkam nadvse poda tudi ta. Lisičke se seveda odlično podajo k vsem vrstam mesa, izvrstno pa se ujamejo tudi z ribami. Na jugu Italije lisičke popražijo ter podušijo s česnom in paradižnikom, nato pa ponudijo kot predjed ali prikuho, celo tudi kot omako za testenine. In kaj boste iz njih pripravili vi, ko se vam bodo znašle v rokah?

Lisičke s krompirjem, čebulo in rukolo Sestavine za 4 porcije 500 g mladega krompirja

2 žlici masla

8 listov žajblja

1 žlica gorčice

1 žlica oljčnega olja

1 žlička timijana

1 čebula

200 g lisičk

1 dl suhega belega vina

1 pest rukole (po želji)

sol in sveže zmlet poper Priprava 1 Mladi krompir operemo in po potrebi očistimo (ga ne lupimo) ter stresemo v velik lonec. Prilijemo mrzlo vodo, osolimo in pristavimo. Ko zavre, ogenj zmanjšamo in ga kuhamo približno 10 minut. Odcedimo ga in krompirje po dolžini prerežemo na pol. 2 V veliki ponvi na srednjem ognju stalimo 1 žlico masla. Dodamo žajbljeve liste in jih malce popražimo (približno 3 minute) ter odstranimo iz ponve. V isto ponev, ki je ne brišemo, dodamo krompir ter primešamo gorčico, oljčno olje in timijan. Pečemo na srednjem ognju, da dobi prijetno skorjico, vmes občasno premešamo. 3 Medtem v drugi ponvi na srednjem ognju stalimo preostalo 1 žlico masla. Dodamo polovico nasekljane čebule in počasi pražimo 10 minut, da se zmehča in začne rjaveti. Dodamo še gobe in pražimo, da se malce zapečejo in tekočina povsem povre, približno 5 minut. Nato solimo, prilijemo vino in z lopatko postrgamo zapečeno skorjico z dna ponve. Ko tekočina skoraj povsem povre, v ponev z gobami dodamo popečen krompir in premešamo. Po okusu dodatno začinimo s soljo in poprom, dodamo preostalo narezano čebulo in rukolo (po želji) ter takoj postrežemo. Čas priprave in kuhanja: 45 minut

Gobova juha iz lisičk Potrebujemo 500 g lisičk

5 večjih krompirjev

1 čebulo

3 stroke česna

1 šopek peteršilja

1 vejico timijana

1 žlico oljčnega olja

sol in sveže zmlet poper Priprava Krompir očistimo in operemo ter narežemo na kocke. Lisičke dobro očistimo in, če je nujno, na hitro oplaknemo. Manjše pustimo cele, večje prerežemo. Čebulo in česen ločeno drobno nasekljamo, peteršilj operemo in drobno sesekljamo. V loncu na olju popražimo čebulo, dodamo lisičke in jih med mešanjem pražimo toliko, da spustijo vodo in ta povre. Nato dodamo česen in zalijemo z vodo. Dodamo še krompir in sol ter na zmernem ognju kuhamo 20 minut. Proti koncu kuhanja dodamo peteršilj in čisto malo timijana. Kuhamo še 10 minut, nato pa nadevamo v skodelice in postrežemo.