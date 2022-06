V SV so za portal že pojasnili, da s 1. avgustom prihaja do redne kadrovske menjave. Generalmajor Škerbinc bo v prihodnje dolžnost opravljal v okviru Generalštaba Slovenske vojske, so še sporočili iz SV.

Škerbinc je bil v preteklosti že razrešen s položaja poveljnika poveljstva sil SV, nato pa se je na položaj vrnil kmalu po nastopu tretje vlade Janeza Janše marca 2020. Škerbinca je aprila 2019 na predlog takratne načelnice generalštaba Alenke Ermenc razrešil minister za obrambo Karl Erjavec v mandatu vlade Marjana Šarca. Razrešen je bil brez posebne obrazložitve, oziroma zato, ker je Ermenčeva izgubila zaupanje vanj. Pravi razlog naj bi bilo Škerbinčevo domnevno širjenje informacij o zdravstvenem stanju Ermenčeve. Erjavec je med razlogi za zamenjavo omenjal tudi nočno streljanje z najtežjimi kalibri na vadišču na Počku.

Urbanča je predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor nedavno, ob dnevu SV iz brigadirja povišal v čin generalmajorja.

Poveljstvo sil SV je najvišje operativno poveljstvo vojske in je tisto, ki izdaja ukaze vsem enotam in poveljstvom SV.