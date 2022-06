»Ničesar nočem napovedovati in ničesar izključevati. Ali je bilo to slovo od Wimbledona, ne vem« je na novinarski konferenci dejala 40-letna Američanka, ki ni bila nezadovoljna s svojo predstavo, uvidela je, da še zmore kakovostno igrati.

»Telesno sem se dobro počutila. Trpela sem samo pri zadnjih točkah dolgega dvoboja. Poraz bi bolj pripisala psihi, ključne točke sem izgubljala. Storila pa sem vse, kar je bilo v moji moči, mogoče bi jutri igrala boljše, mogoče bi včeraj igrala boljše, mogoče bi pred tednom lahko dala več od sebe. Toda danes je bilo to vse, kar sem lahko storila. In s tem se moram zadovoljiti, «ni bila posebej razočarana Američanka, ki je dvoboj izgubila s 5:7, 6:1 in 6:7.

Že nekaj časa je jasno, da se Williamsova ne posveča tenisu tako, kot se je nekoč. Potem ko je postala mama, ima nove obveznosti, zelo zaposlena pa je tudi s poslom. A kot pravi, bo z napovedmi počakala, predvsem mora videti, kako se bo pred določenimi turnirji počutila.

»Razmišljam takole: Vse se da storiti, če se hoče. In jaz v New Yorku želim nastopiti. To je moj domači turnir, ki sem ga kot prvega za grand slam osvojila. Definitivno bom zaradi tega imela še dodatno motivacijo in bom boljša kot tu,« je prepričana Williamsova.