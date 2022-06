Potem ko je državni zbor že zavrnil možnost razpisa posvetovalnega referenduma o zakonu o vladi, ki ga ni podprla niti opozicijska NSi, v SDS nadaljujejo z blokiranjem reorganizacije vlade in začenjajo postopke za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonu o vladi. Kot pravijo, ne gre za skupno akcijo z aktivistom Vilijem Kovačičem. Poteza SDS pa bo oblikovanje vlade v luči poletnih počitnic krepko zamaknila. Pobuda mora biti namreč najprej podkrepljena z 2500 podpisi, čemur sledi 35-dnevni rok za zbiranje 40.000 podpisov za zahtevo za razpis referenduma. To pomeni, da bi lahko bila nova vlada preoblikovana šele jeseni, saj se podpisi lahko začnejo zbirati šele septembra.

Po koalicijskem predlogu bi vlado namesto sedanjih 17 sestavljalo 20 ministrstev, kar naj bi pripomoglo k večji učinkovitosti in odzivnosti dela. V SDS se s tem ne strinjajo, češ da to pomeni višje stroške delovanja vlade in da prerazporeditve ministrstev ne zagotavljajo operativnega delovanja. V koaliciji so takšne argumente večkrat zavrnili, rekoč, da se volilni poraženci ne znajo dostojanstveno posloviti. Povečanju števila ministrstev niso naklonjeni niti v NSi, kjer pa vseeno stojijo na stališču, da ima vsaka koalicija pravico, da si oblikuje vlado po lastnih željah.

Namero SDS je na novinarski konferenci danes predstavil poslanec Branko Grims. »Tisto, kar je najhuje, je, da se je izkazalo, da je vlada popolnoma neoperativna, že takšna kot je sedaj,« je dejal in navrgel: »Si predstavljate, da želijo takšno neoperativno vlado še širiti. Da bo še bolj neoperativna.« Grims je namignil, da morda to niti ni edini referendum, saj da bi lahko bilo po poletnih počitnicah izvedenih več referendumov hkrati. Omenil je, da bi se lahko ti postopki združili s predsedniškimi in lokalnimi volitvami, s čimer strošek referenduma »ne bi stal praktično nič«.

»Prvič v zgodovini samostojne države se je zgodilo, da je bil na zakon o vladi vložen referendum. To se ni zgodilo nobeni vladi v preteklosti,« so se na pobudo stranke SDS že odzvali v poslanski skupini SD. Če bi do referenduma prišlo, velja omeniti, da je za zavrnitev zakona potrebna najmanj petina glasov vseh volivcev, torej približno 340 tisoč glasov. Spomnimo, da je na aprilskih državnozborskih volitvah SDS podprlo nekaj manj kot 280 tisoč volilcev.