Priredbo je na podlagi njegovega uvoda na 12-strunsko kitaro in vmesnega sola napisal Jože Privšek. Mednarodno verzijo, tako imenovano alternacijo, je izvedla sarajevska skupina Kamen na kamen s pevko Nedo Ukraden. Dobili so drugo nagrado občinstva. Poleti 1975 je Domicelj pod režisersko taktirko Jožeta Klobovesa za TV Ljubljana ob brigadirski gradnji ceste na Kozjansko posnel črno-beli video, ki je verjetno hotel ponazoriti, da lahko človek srečo najde tudi v udarniškem delu. »Danes bo srečen dan je kot pesem še vedno prisotna. Prenaša se iz generacije v generacijo. Številni poslušalci so mi povedali, da jim je dejansko prinesla nekakšno pozitivno srečo, na primer pred izpiti, razgovorom za novo službo, med ljubezenskim zapeljevanjem … Leta 2008 je pesmi novo življenje vdahnila Alenka Godec na albumu So najlepše pesmi že napisane, počasnejšo priredbo je s klavirskim uvodom naredil mojster Miran Juvan. Malo, ampak bistveno pa je bilo treba spremeniti eno vrstico. In tako sem predlagal Alenki, naj namesto 'to sem začutil že zjutraj' posname 'to sem slutila že zjutraj'. In se je tudi to prijelo. Mogoče je to še celo bolj prav, kot je pri moji izvirni različici.« N

48. mesto: Danes bo srečen dan Izvajalec: Tomaž Domicelj Glasba: Tomaž Domicelj Besedilo: Tomaž Domicelj Leto: 1975