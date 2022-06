Možnost izvedbe takšnega referenduma v južni ukrajinski regiji ni nova in prejšnje napovedi administracije, ki jo je nastavila Moskva, so nakazovale, da bi ga lahko izvedli že jeseni.

Po poročilih, ki so se po navedbah dpa pojavila v torek, so ruske sile medtem prijele izvoljenega župana Hersona Igorja Koljčajeva.

Proruske oblasti so danes sporočile tudi, da so začele z avtobusnimi in železniškimi prevozi med anektiranim Krimom ter okupiranimi deli Zaporožja in Hersonom, varnost potnikov pa naj bi zagotavljali pripadniki ruske nacionalne garde.