Ob robu vrha zveze Nato v Madridu je Biden napovedal nadaljnjo okrepitev sil zveze Nata v Evropi in poudaril, da je zavezništvo danes potrebno bolj kot kdaj koli prej. »Nato se bo okrepil na vseh področjih, na kopnem, v zraku in na morju, s ciljem, da smo pripravljeni na grožnje iz vseh smeri« je dejal predsednik ZDA.

Pri tem je pojasnil, da bodo okrepitve med drugim vključevale povečanje flote rušilcev ameriške mornarice v Španiji, dodatno rotacijsko brigado v Romuniji, okrepljeno napotitev sil v baltske države ter dodatne zmogljivosti zračne in ostale obrambe v Veliki Britaniji, Nemčiji in Italiji.

Glede vstopa Švedske in Finske je povedal, da se je strategija Putina pri napadu na Ukrajino izjalovila. »To je natanko tisto, česar ni si želel, in natanko to, kar je treba storiti za zagotovitev varnosti v Evropi,« je še dodal Biden.

Tudi britanski premier Boris Johnson je poudaril pomen vstopa Švedske in Finske v Nato. »Če je Putin upal, da bo zaradi svoje nezakonite invazije dobil manj Nata na svoji zahodni fronti, se je izkazalo, da se je popolnoma zmotil,« je dejal.

Nemški kancler Olaf Scholz se je medtem zavzel za nadaljnjo dobavo orožja Ukrajini, poleg humanitarne in finančne pomoči. Pri tem je opozoril, da bodo s pomočjo nadaljevali tako dolgo, kot bo potrebno, da se bo Ukrajina lahko uspešno obranila.

Nizozemski premier Mark Rutte pa je ob prihodu na prizorišče vrha poudaril, da ta predstavlja izjemno priložnost, da se pokaže enotnost zavezništva ob grozljivi ruski agresiji v Ukrajini.

Voditelji članic zveze Nato danes na vrhu v Madridu začenjajo bolj vsebinske razprave. Dopoldne bodo govorili o nadaljnji pomoči Ukrajini ob spopadanju z rusko agresijo, novem strateškem konceptu in obrambnih izdatkih, popoldne pa bo namenjeno vprašanju širitve na Švedsko in Finsko, ki ju bodo voditelji predvidoma povabili k članstvu v zavezništvu.