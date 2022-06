Predlog novele zakona o nalezljivih boleznih so pripravili v Pravni mreži za varstvo demokracije, v zakonodajni postopek pa vložili koalicijski poslanci s prvopodpisano Janjo Sluga (Svoboda). Kot je Sluga poudarila že pred današnjim glasovanjem v državnem zboru, novela poleg odprave neustavnosti tudi natančno določa, kdo, kaj, kje, zakaj in kako dolgo lahko sprejema ukrepe za zamejevanje epidemije. Poleg tega po pojasnilih iz koalicije določa stopnjevitost ukrepov, torej da se najprej sprejemajo najmilejši ukrepi.

Zakon po popravkih veliko strožje kot do zdaj omejuj vlado pri vseh tistih ukrepih, ki bi lahko posegali v osnovne pravice posameznika, in uvaja institut parlamentarnega nadzora vladnih ukrepov. Bistveno večjo vlogo in odgovornost namenja tudi strokovni skupini, v kateri ne bodo le predstavniki medicinske, temveč tudi drugih strok.