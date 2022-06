Po navedbah predlagateljev, največje opoziijskega stranke, je nacionalna televizija v zadnjih desetih letih izgubila med 200.000 in 250.000 gledalcev. Želijo, da bi se gledalci in poslušalci sami odločili, ali bodo plačevati prispevek RTV in v kakšni višini. V Sloveniji je prispevek v primerjavi z nekaterimi drugimi evropskimi državami višji, učinkovitost javnega zavoda pa manjša, menijo. Vprašanje na posvetovalnem referendumu bi se glasilo: Ali ste za to, da se odpravi obvezno plačevanje prispevka RTV?

Za predlog referenduma so se zavzeli tudi v NSi.

DZ proti spreminjanju zakona o STA

Po predlogu stranke SDS bi štiri člane nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije (STA) imenovala vlada na predlog ministra, pristojnega za kulturo, in ne več DZ na predlog vlade.

Vlada predloga ni podprla, saj ne temelji na analizah o izvajanju javne službe in tržnih dejavnosti STA, prav tako ni podana presoja posledic teh sprememb, zlasti ne za finančni položaj agencije.

V koaliciji se strinjajo z vlado in opozarjajo, da koalicijska pogodba vsebuje zaveze k pripravi medijske zakonodajne reforme, ki bo z manjšanjem političnega vpliva na delovanje javnih služb krepila neodvisnost javnih medijev in zagotovila stabilno financiranje medijskih vsebin v javnem interesu. Predlog novele je medtem po njihovi oceni v nasprotju z danimi koalicijskimi zavezami.

Ministrstvo za kulturo je medtem posvarilo, da bi predlog sprememb pomembno posegel v finančni položaj RTVS, zaradi česar bi bila pravica do javnega obveščanja zelo okrnjena. Javni zavod namreč ne bi mogel več uresničevati javnega interesa. Predlagatelji želijo spraviti javni zavod v finančno krizo in propad, meni vlada, ki predlog za razpis referenduma vidi kot nedopusten.