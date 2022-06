Kar nekaj dela so imeli včeraj proti večeru podvodni reševalci na Blejskem jezeru. Po prijavi dveh pogrešanih čolnov iz čolnarne so po nevihti pregledali jezero in ju tudi našli ob obali v bližini čolnarne. »Uporabniki zaradi neurja niso bili poškodovani,« so sporočili s PU Kranj.

Med iskanjem pa so preprečili potencialno veliko tragedijo. Iz vode so namreč rešili onemoglega plavalca. Nudili so mu prvo pomoč in ga prepeljali v grajsko kopališče.