Izkušena Američanka, ki je v karieri dobila 23 turnirjev velike četverice, se je v prvem krogu po enoletni odsotnosti zapletla v dolg obračun proti 24-letni Francozinji. Ta je dobila več kot uro trajajoč prvi niz s 7:5. V drugem je mlajša od sester Williams dvignila raven igre, slavila s 6:1, v odločilnem tretjem nizu pa takoj povedla z odvzemom servisa prednosti.

Največja zmaga v karieri Francozinje

Francozinja se je z »re-breakom« vrnila in izenačila na 3:3. V izjemnem vzdušju na osrednjem igrišču je Williamsova do novega odvzema servisa prišla v deveti igri, a nato izgubila začetni udarec, v 12. igri pa ubranila žogico za zmago 16 let mlajše tekmice.

Podaljšano igro, ki od letos na vseh turnirjih velike četverice traja do desete točke, je Williamsova začela sijajno, povedla s 4:0, nato pa je 24-letnica na drugi strani mreže zaigrala bolje in podaljšano igro dobila z 10:7 ter po treh urah in 14 minutah pripravila presenečenje in slavila največjo zmago v svoji karieri.

Štiridesetletna Američanka je sicer nazadnje na turneji igrala prav lani v Wimbledonu, ko je zaradi poškodbe predala dvoboj proti Belorusinji Aljaksandri Sasnovič. Tik pred letošnjim turnirjem pa je potrdila udeležbo, sicer že svojo 21. na sveti travi.

V moški konkurenci brez presenečenj

V moški konkurenci je Felixa Auger-Aliassima, lanskega četrtfinalista, izločil Američan Maxime Cressy. Finalist Eastbourna pred nekaj dnevi je slavil s 6:7 (5), 6:4, 7:6 (9), 7:6 (5). Bolje jo je odnesel lanski polfinalist v All England Clubu, še en Kanadčan Denis Shapovalov. Po petih nizih je s 6:1, 6:7 (6), 6:7 (4), 6:4, 6:1 premagal Francoza Arthurja Rinderknecha.

Niz je na poti do drugega kroga izgubil tudi Grk Stefanos Cicipas. Četrti nosilec je s 7:6 (1), 6:3, 5:7, 6:4 premagal Švicarja Alexandra Ritscharda (188. na lestvici ATP).

Tekom dneva so napredovali tudi drugi nosilec in zmagovalec Rolanda Garrosa, Španec Rafael Nadal, med najvišje postavljenimi pa so si vstopnico v drugi krog zagotovili še Španec Roberto Bautista-Agut, Argentinec Diego Schwartzman in Američan Taylor Fritz.

V ženski konkurenci je 36. zaporedno zmago zabeležila Poljakinja Iga Swiatek. Brez izgubljenega niza so napredovale tudi Grkinja Maria Sakari, Romunka Simona Halep, Španka Paula Badosa in Čehinja Barbora Krejčikova, medtem ko je niz izgubila finalistka OP Francije Coco Gauff. Poslovila pa se je olimpijska zmagovalka iz Švice Belinda Bencic, ki jo je premagala Kitajka Qiang Wang.