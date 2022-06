»Tukaj pred vami bi moral stati Jeffrey Epstein. A na koncu danes ne gre zanj. Temveč zame in za mojo kazen,« je še pred izrekom kazni spregovorila Ghislane Maxwell. Oblečena je bila v zaporniška oblačila, noge je imela vklenjene. »Žal mi je za vso bolečino, ki ste jo pretrpele. Upam, da vam moja kazen prinese nekakšen zaključek,« se je na nek način opravičila žrtvam. Dodala je, da je bilo njeno druženje z Epsteinom velika napaka ter da jo je povezava z njim za vedno zaznamovala.

Porota jo je že decembra spoznala za krivo spodbujanja mladoletnic k potovanjem za nezakonite spolne odnose, sodelovanja v zaroti za ta namen, prevoza mladoletnic za ta namen, sodelovanja v zaroti za spolno trgovino in laganja pod prisego. Včeraj so ji naložili 20 let zapora ter 750 tisoč stranke denarne kazni. Tožilstvo, ki je Maxwellovo opisovalo kot Epsteinovo zvodnico, je sicer zahtevalo med 30 in 55 let zapora, obramba se je zavzemala za nižjo, največ petletno zaporno kazen, saj da je 60-letnica zgolj grešni kozel in žrtev medijskega lova na čarovnice.

»Zaslužiš si biti ujeta v kletki«

Sodnica Alison Nathan je navedbe obrambe zavrnila: »Ghislaine Maxwell ni kaznovana namesto Epsteina, ampak je sama sodelovala pri grozljivem početju in mu pomagala pri spolnih zlorabah. Kazen 240 mesecev zapora je zadostna in ni večja, kot bi bilo treba.« »Ghislaine Maxwell bo odgovarjala za grozljive zločine nad otroci. Kazen pošilja močno sporočilo, da ni nihče nad zakonom in nikoli ni prepozno za pravico,« je bil jasen zvezni tožilec Manhattna Damian Williams. Njena odvetnica Bobbi Sternheim pa je že napovedala pritožbo na sodbo in ponovila, kako njeno stranko vsak dan zlorabljajo v zaporu. Grozili naj bi ji tudi s smrtjo.

»Ghislaine, zaslužiš si, da ostaneš v zaporu do konca življenja. Zaslužiš si, da si ujeta v kletki do smrti, tako kot si sama zapirala svoje žrtve,« je še pred izrekom kazni dejala Virginia Giuffre Roberts. Tudi sama je bila žrtev njunih spolnih napadov, med drugim naj bi jo dvojica leta 2001 kar trikrat prisilila v spolne odnose z britanskim princem Andrewom. Takrat je bila stara 17 let.

Darila, šarm in denar

60-letna Maxwellova je med letoma 1994 in 2004 za svojega nekdanjega partnerja in obsojenega spolnega prestopnika novačila mlada, mnogokrat mladoletna dekleta. Nekatera so bila stara rosnih 14 let. Epstein jih je na svojih posestvih v New Yorku, na Floridi, v Novi Mehiki in na zasebnem karibskem otoku nato spolno zlorabljal. Priče so na sojenju opisale, kako jih je Maxwellova zmamila za Epsteinove spolne masaže z obljubami, darili in šarmom ter denarjem. Tu in tam naj bi pri orgijah sodelovala tudi sama. Epsteinu niso mogli soditi, ker je leta 2019 v zaporu na Manhattnu med čakanjem na sodni proces storil samomor. Njo so leto dni kasneje aretirali na njene posestvu v New Hampshiru.