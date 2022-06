Čudovita razgibana pokrajina, blagodejno podnebje in mir so v poletnem vrvežu največ, kar lahko ponudijo vasice Slovenske Istre. Zagotovo jih je najbolj zabavno raziskati med kolesarjenjem, ki je prava zakladnica zdravja in dobrega počutja.

»Smo na najvišji točki Piranskega polotoka, 150 metrov nad morjem, in smo le streljaj oddaljeni od središča morskega dogajanja. To nam zagotavlja mir, varnost, pristno naravo in najlepši panoramski pogled z našega mediteranskega vrta. Obalo, Istro in Kras lahko v različnih preoblekah aktivno doživite od januarja do decembra ali pa se z našimi električnimi kolesi odpeljete na kosilo do Hrvaške ali v Italijo na skodelico kave,« v goste vabi Andrej Arh​, gospodar hostla, ki lahko sprejme do 80 gostov in je odprt celo leto. Ponosen je, da se tako domači kot tuji gostje čedalje bolj zavedajo, da Portorož niso samo imenitni hoteli in plaže, ampak mesto rož ponuja tudi obilo aktivnosti.

»Iz leta v leto ugotavljam, da so turistom bolj kot opisi krajev in zgodovina pomembni zgodbe iz zakulisja, stik z ljudmi, anekdote, posebna doživetja in avtentičnost. Zanima jih Slovenija kot država, želijo si začutiti njene prebivalce in okusiti pristno kulinariko,« pove Arh, ki ljubitelje aktivnosti vsako leto razveseli z novimi kolesi, saj pravi, da si Portorož in njegovi gostje zaslužijo kakovostna kolesa.

Z električnimi kolesi se rojeni Gorenjec ukvarja od leta 2017, ko je kot eden prvih na Primorskem začel ponujati vodene ture z električnimi kolesi. Kolesarske poti so primerne tudi za tiste z manj kondicije in potekajo v zmernem tempu, zelo priljubljene pa so poleti tudi ravninske ture, s katerimi naberemo kilometrino pred zahtevnejšimi jesenskimi gorskimi turami in vzponi. Še posebej za tuje turiste so zelo aktualne gurmansko obarvane ture, ki se zaključijo s kosilom ali večerjo v kateri od lokalnih gostiln. Poleg izposoje koles v hostlu organizirajo tudi posebne kolesarske tematske ture skozi vasice Šentjane, Lucan, Korte, krog Sečovlje, po poteh Porečanke in Forme Vive do Portoroža ali Pirana, zelo priljubljena pa je tudi nadgrajena tura po Piranu.

Po sledeh modrozelenih poti

»Večina obiskovalcev si obisk Pirana popestri s sprehodom ob morju in ogledom mestnega jedra ter njegovih zgodovinskih in arhitekturnih lepot, redkokdo pa se osredotoči na tisto, kar je zeleno in modro. In tega je veliko,« pravi lokalna turistična vodnica, podpredsednica Krajevne skupnosti Piran in krajinska arhitektka Romana Kačič. Goste zato rada seznani z novimi potmi destinacije Piran, ki so glede na različne tematike in značilnosti poimenovane Kapra, Štorta, Brnistra, Hrast in Polžek.

Gre za vodene sprehode z obiski tihih in zelenih kotičkov, na katerih udeleženci spoznavajo drevesa, grmovje in druge sredozemske rastline, ki rastejo v Piranu. Eden takih kotičkov je tudi čudovit podeželski vrt Danice in Bruna, ki se razteza na 2000 kvadratnih metrih – le pet minut hoje od Tartinijevega trga. Zaradi ugodnega submediteranskega podnebja v njem uspevajo raznovrstno sadno drevje, zelenjava, dišavnice in druge rastline: češnje, marelice, maline, slive, hruške in jabolka, mandlji, orehi, lešniki, pa tudi artičoke, limone, mandarine, pomaranče, kapre, fige, oljke. Vrt ohranja intimo in umirjenost, ko vstopiš vanj, se počutiš, kot da si v dnevni sobi. Marljivima zakoncema v njem družbo včasih dela tudi kakšna srna, ki zaide vanj, dobrodošli pa so tudi obiskovalci, ki imajo radi mir zelene narave.

Še nekaj je, kar si velja nujno ogledati oziroma doživeti ob obisku Pirana, opozori Kačičeva. »Rt Madona, v neposredni katerega leži s 37,25 metra najgloblja točka Tržaškega zaliva oziroma severnega Jadrana. Gre za naravni spomenik, ki so mu potapljači nadeli ime Podvodni Triglav. «