Vzrok pretepa z redarjem enako kaznovanje vseh kršiteljev

Župan Zoran Janković in vodja ljubljanskega mestnega redarstva Roman Fortuna si želita, da do incidenta med kolesarjem in mestnim redarjem, ki se je zgodil minulo sredo v Šiški, sploh ne bi prišlo. Zagotovila sta, da bodo opravili celovito in objektivno oceno strokovnosti ravnanja redarja.