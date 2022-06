Kaj prinaša na hitro sprejeti ZNB

Nebeški mir na Trgu republike je bil kratkotrajen. To sredo bo pred parlamentom zopet protestno zborovanje. Organizatorji shoda želijo opozoriti na vsebinsko problematičnost novega zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-D) ter na politično problematičnost njegovega sprejemanja. Zakon namreč sprejemajo po skrajšanem postopku in brez javne razprave, čeprav gre za zadeve, ki nas življenjsko zadevajo kar najbolj neposredno. Zbrani bodo zato zahtevali obravnavo zakona po rednem postopku ter na podlagi široke in svobodne javne razprave.