Že v ponedeljek so izpeljali obsežno iskalno akcijo. Popoldne je ekipa gorskih reševalcev poletela s helikopterjem z Brnika. Na pobočja Špička so prepeljali gorske reševalce GRS Bovec, ki so na prošnjo policije pregledali območje. Reševalci so pregledovali določene predele gorskih poti med Vršičem in zavetiščem pod Špičkom. Pogrešanega niso našli. Hkrati so se z druge strani v iskalno akcijo vključili tudi gorski reševalci iz Kranjske Gore.

Danes zjutraj so akcijo nadaljevali, s Policijske uprave Kranj pa so kmalu poslali žalostno vest: »Preklicujemo iskanje 49-letnika. Danes je bil na območju Travnika na bovški strani najden v iskalni akciji bovških in kranjskogorskih gorskih reševalcev ter policije z gorsko enoto in helikopterjem. Okoliščine kažejo, da je bil v gorah sam in da se je pri padcu z grebena smrtno ponesrečil.«

Glede na statistične podatke Gorske reševalne zveze Slovenije je letos v gorah umrlo že 18 ljudi. Lani jih je v celem letu 22, tako da se očitno obeta res tragično leto v naših planinah, saj bo sezona še zelo dolga. Kot zadnja leta poudarjajo reševalci, se za njih pravzprav nikoli ne konča. Vse več ljudi se namreč v gore odpravlja v vseh letnih časih.