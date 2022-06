V Ljubljani so bili parkirani superšportniki, med drugim znamk Lamborghini, Ferrari, McLaren, Maserati in Bentley. Med njimi je tudi eden najhitrejših avtomobilov na svetu bugatti chiron pur sport. Izdelali so le 60 primerkov, njegova vrednost pa je okoli 5,5 milijona evrov.

Od leta 2017 ima OneLife Rally tudi humanitarno noto. Vsako leto vozniki donirajo denar organizacijam, ki pomagajo otrokom. Letos bodo med drugim finančno podprli Mladinski dom Malči Beličeve.