Nadzorni svet SDH se je Žlaku zahvalil za dobro opravljeno delo in mu zaželel nadaljnje uspešno delo na njegovi poslovni poti. Zaradi predčasnega zaključka mandata je obenem naložil nominacijski komisiji nadzornega sveta, da izvede vse potrebne aktivnosti za imenovanje novega predsednika uprave SDH.

»SDH sem vodil skozi hitro spreminjajoče gospodarske razmere, ki so vplivale na rezultate upravljanja portfelja SDH, vendar smo kljub zahtevnim okoliščinam uspeli izpolniti pričakovanja in preseči postavljene cilje upravljanja v letu 2021,« je Žlak dejal po sklenitvi sporazuma.

V zadnjem obdobju so preko izdanih priporočil, priročnika za nadzorne svete in posodobitev kodeksa upravljanja bistveno nadgradili in izboljšali prakse korporativnega upravljanja, je prepričan Žlak, ki dodaja, da so preko izraženih pričakovanj v letnem načrtu upravljanja kapitalskih naložb družbe spodbujali k trajnostnem poslovanju in zeleni transformaciji.

Izpeljali so tudi pomembne projekte na področju strategije turizma in z odločitvami podpirali strateške družbe pri uresničevanju svojih ciljev. »Verjamem, da ima institucija močne strokovne temelje za nadaljnji razvoj in uspešnost upravljanja, ter da so zagotovljeni primerni pogoji za nadaljnje dobro delo uprave. Ob zaključevanju mandata se za sodelovanje zahvaljujem vsem najpomembnejšim deležnikom SDH, s katerimi smo ves čas gradili konstruktivne odnose in jih vključevali v naše delo,« je še dejal Žlak, ki na čelu uprave tako ostaja do konca avgusta.

Nadzorni svet SDH je Žlaka za predsednika uprave soglasno imenoval 30. septembra 2020. Položaj je uradno nastopil 7. oktobra istega leta. Na tem položaju je nasledil odstopljenega Gabrijela Škofa. V upravi SDH sta še Janez Tomšič in Peter Drobež.

Nadzorni svet holdinga se je na današnji redni seji po odpoklicih dveh članov nadzornega sveta s strani DZ sestal v tričlanski izvedbi. Na seji so nadzorniki med drugim sprejeli odločitev, da je Janez Vipotnik postal novi namestnik predsednice nadzornega sveta in predsednik nominacijske komisije. Ivan Simič je postal novi predsednik revizijske komisije, Karmen Dietner pa je nova članica komisije za tveganja, so po seji sporočili iz SDH.

Nadzorniki so se obenem seznanili s končnim poročilom Odvetniške pisarne Ulčar & partnerji o opravljenem neodvisnem pravnem pregledu postopkov imenovanja generalnega direktorja družbe Pošta Slovenije Tomaža Kokota in glede na izsledke pregleda izrazili pričakovanje, da bo uprava SDH sprejela ustrezne ukrepe. Po poročanju medijev naj bi pravni pregled pokazal določene nepravilnosti pri Kokotovem imenovanju, vendar iz SDH podrobnosti niso sporočili.

Člani nadzornega sveta so poleg tega obravnavali informacijo o upravljanju kapitalskih naložb, s pregledom rezultatov portfelja v prvem četrtletju 2022. Donosnost portfelja v upravljanju SDH je v tem obdobju znašala 3,7 odstotka, kar je za dve odstotni točki manj kot v enakem obdobju lani (5,7 odstotka).

Razlog za nižjo donosnost je, kot so pojasnili na SDH, slabo poslovanje Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) zaradi zelo slabe hidrologije, in slabi rezultati elektrodistribucijskih družb, kar je posledica ukrepov vlade za blažitev energetske draginje, ki so tem družbam občutno znižali prihodke v obdobju od februarja do aprila letošnjega leta.

Večina preostalih najpomembnejših družb v portfelju SDH je v prvem četrtletju poslovala dobro in v skladu oziroma nad načrti za leto 2022, so navedli.

Po trenutnih ocenah bodo letos izplačila dividend presegla prvotne načrte. Tako bo predvidoma skupaj izplačanih za 198,3 milijona evrov dividend oziroma osem odstotkov več od načrtov iz letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb (182,8 milijona evrov).