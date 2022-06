Kolesarstvo v Sloveniji nikoli ni bilo v ospredju. V zgodovini so bili kolesarji, ki so znali opozoriti nase, a kar se dogaja zadnja leta, je naravnost fenomen. Neverjetno je, da ima Slovenija le osem kolesarjev, ki vozijo za ekipe svetovne serije, od teh pa sta dva najboljša kolesarja na svetu in na 109. dirki po Franciji nesporna favorita za končno zmago. Res sladke skrbi in odlični obeti za navijače, ki si ne obetajo nič drugega kot tretje zaporedno poslušanje Zdravljice na slovitih Elizejskih poljanah sredi Pariza. Ali bo to v čast Tadeja Pogačarja ali Primoža Rogliča, sploh ni pomembno, se pa oba kolesarja zavedata svojih potencialov.

Pritisk je na obeh

Slovenca kipita od samozavesti tudi po suvereni predstavi na pripravljalni dirki. Nekdanji smučarski skakalec, 32-letni Primož Roglič je dobil dirko po Dofineji, mladi volk s Klanca pri Komendi pa je blestel na slovenskih cestah. Ravno 23-letni Tadej Pogačar je letos tisti, v katerega so uprte vse oči. Kolesarski čudežni deček, ki podira rekord za rekordom in je v vsakem trenutku sposoben dirko obrniti sebi v prid. Tudi v letošnji sezoni je prvi kolesar sveta pokazal, da ni zaspal na lovorikah dveh zaporednih zmag na Touru. Želi si tudi tretje in se zaveda, da mu pripada vloga favorita. »Iz leta v leto od mene pričakujejo več. To od sebe pričakujem tudi sam. Zavedam se, da se bo nekoč napredek ustavil. Na to sem pripravljen, zaenkrat pa vse želim le delati stoodstotno,« se vloge glavnega kandidata za končno zmago zaveda Tadej Pogačar, ki je do zdaj v karieri zbral 40 profesionalnih zmag.

Njegov prvi izzivalec je v karieri za zdaj nabral 24 zmag več, a mu najslajša še manjka. Primož Roglič je bil kolesarskemu svetemu gralu zelo blizu pred dvema letoma, a se mu je vse zapletlo v znamenitem kronometru na La Planche des Belles Filles v predzadnji etapi. Lani so se mu sanje razblinile že na začetku dirke, ko je v uvodnih etapah dvakrat padel in je moral odstopiti. Med navijači je Roglič, tudi zavoljo smole, ki se ga drži na slovitem Touru, zelo priljubljen. Sam je ob vseh porazih vedno govoril, da zanj ne bo konec sveta, če na največji dirki nikoli ne zmaga, a pri 32 letih je spoznal, da je morda letos to ena zadnjih priložnosti. »Seveda si želim zmagati na dirki po Franciji,« je Primož Roglič v nedavnem intervjuju za organizatorja dirke dal jasno vedeti, kaj je letošnji osnovni cilj sezone. O pritisku pa je dejal: »Skušam živeti v trenutku in biti osredotočen na pomembne stvari ter naloge, ki jih moram opraviti na poti do želenega cilja.«

»Z zmagovanjem pridobiš veliko samozavesti, celotna ekipa dobi več samozavesti. A obenem vsi opozarjajo nate, s čimer nate polagajo več pritiska. Tekmeci začnejo dirkati proti tebi. Zato je iz leta v leto težje, a to me ne moti. Rad imam izzive, saj se s tem dokazujem tudi sebi. Pritisk lahko uporabiš tudi kot motivacijo. Če pritiska ni, ne morem nastopati,« pa je o pritisku nove zmage povedal Pogi.

Znova na mesto zgodovinskega obrata

Pred začetkom najpomembnejše dirke sezone je znova veliko govora o trasi. Predvsem je veliko govora o peti etapi, ko bo na sporedu kar enajst odsekov zahtevnih granitnih kock. Tukaj so še spektakli v gorah. Kar pet od šestih gorskih etap se konča s ciljnim vzponom. »Trasa je zelo zanimiva, zagotovo bo zabavna za spremljanje. V treh tednih moraš biti osredotočen ves čas in imeti nekaj sreče. Zgodi se lahko veliko stvari. Najtežje etape bodo na Danskem, na kockah, v Alpah, Pirenejih in zadnji kronometer, ki je bil odločilen pred dvema letoma. Z ekipo skušamo tudi predvideti nepredvideno,« se, čeprav je imel v lanski izvedbi veliko težav, s traso pretirano noče obremenjevati član Jumbo-Visme.

Enako zadržan je tudi njegov konkurent iz ekipe UAE Emirates, ki se še kako dobro zaveda, da kolesarji tekmujejo za občinstvo. »Če ljudje hočejo videti kocke, bomo kolesarili po njih. Če tega nočejo, jih nima smisla imeti na trasi. Prevozil sem traso v Roubaixu. To bo še ena živčna etapa, na kateri lahko izgubiš Tour, zmagati pa ga ne moreš. Zato z mojega vidika takšna etapa ni najboljša. A z vidika navijačev ali šova je zelo dobra,« se je pri opisu trase Pogačar osredotočil predvsem na peto etapo letošnjega Toura.

Kot prva favorita dirke se nista mogla izogniti tudi vprašanju glede La Planche des Belles Filles. Kraja, kjer se je 20. septembra 2020 spisala posebna kolesarska zgodba. Rogličeve sanje so se v zahtevni vožnji na čas razblinile, Tadej Pogačar pa je z izjemno vožnjo na zaključnem vzponu poskrbel za preobrat, ki v zgodovini športa ni bil viden velikokrat. Letos sedma etapa s ciljem na Planoti lepih deklet še ne bo ključna, a bo prvi pravi pokazatelj forme.

»Če bodo noge dobre, bodo zagotovo na dan prišli tudi lepi trenutki. Vseeno bo precej drugače, saj cestna dirka ni isto kot kronometer. Bo pa to eden prvih pravih preizkusov in zagotovo bo v cilju veliko stvari, o katerih se bomo lahko pogovarjali,« se dvakratnemu zmagovalcu Toura razumljivo prikrade nasmešek na obraz, ko beseda nanese na znamenito planoto. Povsem drugačne spomine pa ima Primož Roglič, ki je hud poraz sicer odlično prenesel, saj pravi, da mu ni težko odgovarjati na vprašanja, povezana s to temo. »Res nimam slabih izkušenj s Tourom. Vsi bi radi slišali, da je to poraz pred dvema letoma ali lanski padec. Ni tako. Zame so to le izkušnje,« je Roglič zatrdil, da ni obseden z zmago na Touru, nato pa je le dodal še nekaj o porazu na zgodovinskem kronometru. »Takrat nisem razmišljal prav veliko, želel sem se le vrniti in znova boriti.«

Oba opozarjata tudi na konkurenco

Pritisk vseh medijev, ne le slovenskih, je na ramenih Pogačarja in Rogliča, oba kolesarska zvezdnika pa opozarjata, da so nevarni tudi drugi kolesarji. Vseeno največ pozornosti namenjata drug drugemu. »Pogačar je prvi favorit. Naša prednost pa je ekipa, Pogačarja se moramo lotiti ekipno, ne smemo pa pozabiti na druge,« so vlogo favorita pri Jumbo-Vismi prepustili mlademu šampionu. »Primož je zagotovo eden tistih, na katerega bomo morali paziti. Ko sva do zdaj dirkala skupaj, so bile to vedno odlične bitke, padali so tudi rekordi. Tako da ne bo nič drugače kot v preteklosti. Veselim se tekmovanja z njim. A na Touru so številni odlični kolesarji, to je vendarle največja dirka v svetu kolesarstva. Zato ne bom spremljal le Rogliča, ampak vse tekmece,« pa o slovenskem rivalstvu z izbranimi besedami govori Pogačar.

Tadej Pogačar bi s tretjo zaporedno zmago postal šele šesti kolesar s takim dosežkom. »Tukaj sem, da kolesarim in v tem uživam. A možnost zapisa v zgodovino ti zagotovo daje nek pospešek in dodatno motivacijo,« 23-letnik ne pušča dvoma, da se bo boril do konca. Presenetljivo neposreden glede zmagovalca letošnje francoske pentlje pa je tudi Kisovčan, ki v preteklosti takih izjav ni dajal. »Zmagal bo najboljši ... Jaz,« je malce v šali in veliko zares dejal Rogla.