Nepreslišano: Damjan Kozamernik, makroekonomist

Za letos je napoved gospodarske rasti za Slovenijo še vedno zelo ugodna. Res gre tu tudi za statistični učinek, veliko te rasti se je zgodilo že lani, merimo pa jo kot višji BDP letos glede na lani. Tekoče pa se razmere seveda hitro umirjajo, da ne rečem poslabšujejo. Inflacija je pod pritiskom cen energentov in hrane, ki izvirajo iz geopolitičnih razmer oziroma vojnega napada Rusije na Ukrajino z vsemi neugodnimi okoliščinami, ki sledijo. Po umiku pandemičnih razmer se je povsod po Evropi in tudi Sloveniji močno povečalo povpraševanje. To samo po sebi lahko deluje inflacijsko. Ugodno povpraševanje in visoka gospodarska rast se z nastopom vedno večjih tveganj in težav nekako umikata iz ospredja, verjetno pa prihaja obdobje upočasnjene gospodarske rasti v prihodnjih četrtletjih in seveda tudi tveganje, da bi rast prešla v recesijo.