Janković: Spopad med kolesarjem in redarjem “bomo celovito obravnavali”

Ljubljanski župan Zoran Janković je na tiskovni konferenci zagotovil, da bi bili vsi zadovoljni, če do incidenta med mestnim redarjem in kolesarjem na Sternenovi ulici v Šiški minuli teden ne bi prišlo. Skupaj z vodjo mestnega redarstva Romanom Fortuno sta zagotovila, da bodo celovito in objektivno obravnavali primer, ko bodo pridobili vse relevantne informacije.