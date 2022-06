»Izredno sem vesel, počaščen in ponosen, da smo skupaj z našo ekipo prepričali odločevalce na Mednarodni rokometni zvezi, vključno z njenim predsednikom, da Sloveniji nameni povabilo na bližajoče se svetovno prvenstvo. To je novo veliko priznanje slovenskemu rokometu,« je za Rokometno zvezo Slovenije povedal njen predsednik Franjo Bobinac.

»Tu ne gre zgolj za splošni tekmovalni pogled in s tem povezane pretekle dosežke, ko smo med drugim leta 2017 v Franciji osvojili bronasto kolajno, temveč tudi za to, da smo se v zadnjih letih na Rokometni zvezi Slovenije izkazali za izjemnega organizatorja prvenstev za mlajše starostne selekcije. S tem bomo nadaljevali tudi v prihodnje,« je dodal Bobinac.

Povedal je še, da je zadovoljen tudi zaradi tega, ker bo nov strokovni štab, na čelu s selektorjem Urošem Zormanom, s tem nadaljeval zastavljeno pot in še naprej gradil slovensko moško reprezentanco. »Z nastopom na januarskem svetovnem prvenstvu ne bo izgubila leta, pač pa bo nadaljevala kontinuiteto nastopov na velikih tekmovanjih. To je za naš rokomet izrednega pomena«, je še povedal predsednik, ki je pojasnil še, da Slovenija trenutno gosti svetovno prvenstvo za rokometašice do 20 let, leta 2025 pa bo gostila še svetovno prvenstvo za rokometaše do 19 let.

Slovenska vrsta bo desetič nastopila na SP, dvakrat se je prebila do polfinala - leta 2013 v Španiji je bila četrta, leta 2017 pa tretja. Ob Sloveniji je drugo vabilo dobila Nizozemska, ki jo pri IHF vidijo kot reprezentanco v vzponu, na zadnjem evropskem prvenstvu je bila deseta, na SP pa bo prvič po letu 1961.

S tema dvema vabiloma je zdaj znanih 26 od 32 udeležencev SP. To so gostitelja Poljska in Švedska, svetovni prvak Danska, azijski predstavniki Katar, Bahrajn, Savdska Arabija, Iran in Južna Koreja, evropski Francija, Norveška, Španija, Belgija, Hrvaška, Nemčija, Madžarska, Islandija, Črna gora, Severna Makedonija, Portugalska in Srbija, južno- in srednjeameriški Brazilija, Argentina, Čile in Urugvaj ter posebna povabljenca Slovenija in Nizozemska. Slednji bosta na žrebu skupin v zadnjem, četrtem bobnu.

Preostala šesterica bo znana po severnoameriškem in karibskem ter afriškem prvenstvu.

Svetovno prvenstvo bo v Stockholmu, Göteborgu, Malmöju, Jönköpingu in Kristianstadu na Švedskem ter Krakovu, Gdansku, Katovicah in Plocku na Poljskem.