RECEPT

SESTAVINE (za približno 4 osebe):

2 žlici (olivnega) olja

2 zeleni bučki

1 šalotka (ali čebula, mlada čebulica ali por)

2 stroka česna

1 l zelenjavne jušne osnove (ali vode in jušne kocke)

sol, poper po okusu

1 pest sveže bazilike ali mete ali peteršilja (neobvezno)

PRIPRAVA

Bučko dobro operite in narežite na kocke. Če je buča velika in ima veliko semen, te odstranite. Bučke pa nikakor ne lupite!

Na segretem olju prepražite bučke, ki jih malo posolite in popoprajte. Ko se zmehčajo (nekaj popečenih kock lahko shranite za okras), dodajte sesekljano šalotko in česen in pražite še nekaj minut. Dodajte še baziliko in vse prelijte z jušno osnovo – tekočine naj bo toliko, da le prekrije bučke in ne več. Premešajte in kuhajte še nekaj minut, da se okusi prepojijo.

Nato juho spasirajte, nato pa prelijte nazaj v kozico. Juho po okusu popoprajte in dosolite, če je potrebno. Če je pregosta, dodajše še nekaj vode in juho še enkrat zavrite in ne pozabite poskusiti, če je po dodatku vode še dovolj začinjena.

Juho servirajte in po želji okrasite z bučkami, malo grškega jogurta ali kisle smetane in svežo baziliko. Za okras še malo popoprajte in postrezite.