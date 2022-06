»Rada bi bila vaša predsednica,« je danes pred predsedniško palačo dejala Marta Kos. Ob najavi kandidature je dejala, da je ponosna predstavnica tistih naprednih sil, ki so po dveh težkih letih nazadnjaštva ljudem vrnile dostojanstvo in zaupanje v prihodnost. »Vemo kaj nas tare, bega, plaši. Negotove razmere, ostrina časa, kruta vojna. A vemo tudi kaj zmoremo in kako zmagamo, da smo ponosni na tisto kar dobro opravimo, da zaupamo v sodelovanje, v nežno prijaznost in tudi solidarnost,« je izpostavila. »Čaka nas veliko izzivov za javno RTV Slovenija, enakost spolov, za zeleno Slovenijo, dosledno spoštovanje demokracije,« je še naštela in dodala, da je potrebno poskrbeti tudi za najšibkejše in preslišane.

Skupaj s premierjem in predsednikom stranke sta poudarila, da je potreben premik v tem, kako se funkcija predsednika države izvaja. Komentirala je, da vsak predsednik izbere svojo pot, med vrsticami pa jasno napovedala, da bo njeno delovanje drugačno od aktualnega predsednika republike Boruta Pahorja. »Prihodnosti bomo skupaj kos,« je dejala, Golob pa dodal: »Želimo predsednika države, ki bo znal biti tudi moralni kompas, še posebej v hudih časih. Želimo si takšnega predsednika, ki bo znal povedati, kaj je prav in kaj ne, ne glede na aktualno oblast. Želimo si, da je predsednik korektiv izvršne oblasti, četudi samo moralni, ampak še vedno zelo pomemben,« je premier povzel videnje funkcije predsednika države. Kot primer tega, kar želijo ponuditi v stranki, je Golob izpostavil Janeza Drnovška. »Bil je najboljši predsednik države, ker je postavil moralni kompas, spomnite se primera iz Ambrusa.«

Kosova računa tudi na podporo SD in Levice

Kosova bo za razliko od Nine Krajnik in Nataše Pirc Musar, ki bosta iskali glasove volilcev, kandidirala s podporo Gibanja Svoboda, saj pravi, da bi se ji zdelo nedostojno, da bi kot podpredsednica stranke zbirala glasove volilcev in na prvi pogled nastopala kot neodvisna kandidatka. Če bo izvoljena, pravi, da bo odstopila s podpredsedniškega mesta v stranki in zamrznila članstvo v njej. Golob je sicer pripomnil, da ob najavi kandidature Marte Kos na kongresu stranke navdušenja ni bilo moč prezreti. »Med članstvom je navdušenje zelo veliko in verjamem, da Marta Kos ne bo samo dobra kandidatka, ampak predvsem odlična predsednica RS. Da bo znala to funkcijo na novo osmisliti in ji dati tisti pravi pečat, ki je mogoče v zadnjem času nekoliko zbledel.« Svet stranke in izvršni odbor bosta kandidaturo Kosove sicer potrjevali prihodnji teden.

Kosova si želi tudi podpore preostalih koalicijskih strank SD in Levice. Glede tega, ali si bosta z odvetnico Natašo Pirc Musar, ki prav tako kandidira za predsednico države, kradli glasove na levosredinskem polu, pa: »Vsi kandidati lahko prispevamo k temu, kar je v zadnjih letih v Sloveniji precej škripalo, in sicer na področju politične kulture.« Glede komentarja nekdanjega predsednika države Milana Kučana, ki je za kandidatko podprl Pirc Musarjevo, saj da ni dobro, da ima ena stranka tri najpomembnejše funkcije v državi, pa se je Golob odzval, da so ti pomisleki iz trte izviti, saj da je bil tudi Kučan pred svojo kandidaturo ravno tako predsednik zveze komunistov. »Imam spoštovanje do gospoda Kučana, mogoče pa včasih tudi on ustreli kakšnega kozla,« je dejal.