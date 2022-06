Člani odhajajoče koalicije izraelskega premierja Naftalija Bennetta in opozicije, ki jo vodi nekdanji premier Benjamin Netanjahu, se v izraelskem parlamentu - knesetu - že od prejšnjega tedna prepirajo glede predloga zakona o razpustitvi parlamenta.

Koalicija si namreč želi hitro potrditev zakona, medtem ko so se Netanjahu in njegovi zavezniki pogajali, da bi novo vlado pod Netanjahujevim vodstvom oblikovali v okviru sedanjega parlamenta in tako preprečili nove volitve.

V ponedeljek zvečer so se nato le uspeli dogovoriti, da bodo pripravili predlog zakona o razpustitvi parlamenta in razpisu novih volitev. Pripravljenost opozicije na to, da razpusti parlament, je pokazala, da so Netanjahujeva prizadevanja za oblikovanje nove vlade zastala.

Parlamentarni odbor kneseta je danes potrdil predlog zakona, ki je bil nato predložen parlamentu v prvo branje, kjer so ga poslanci soglasno sprejeli. Če bo predlog zakona v knesetu tudi dokončno potrjen, bi lahko bil do srede sprejet kot zakon.

Ko bo zakon dokončno potrjen, bo Bennett predal oblast zunanjemu ministru Jairu Lapidu v skladu z dogovorom o delitvi oblasti, ki sta ga sklenila po neuspešnih lanskih volitvah.

Ideološko razdeljeno zavezništvo osmih strank je bilo oblikovano pred enim letom in vključuje verske nacionaliste, kot je Bennett, Lapidovo sredinsko stranko Ješ Atid, levičarje, in prvič v zgodovini Izraela tudi poslance arabske islamistične stranke.

Vendar je bila koalicija, ki je bila sestavljena z namenom, da konča vladavino Netanjahuja, krhka že od samega začetka. Aprila je namreč izgubila večino v 120-članskem parlamentu, potem ko jo je zapustila peščica poslancev.

Nova trenja v koaliciji so povzročila nedavna nesoglasja glede obnovitve ukrepa, ki judovskim naseljencem na okupiranem Zahodnem bregu omogoča življenje po izraelski zakonodaji.