F1 je že leta 2019 objavila, da si želi tekmovanje narediti brezogljično, kar pomeni tudi imeti stoodstotno obnovljivo gorivo do leta 2026, ko bodo predstavili novo verzijo hibridnih motorjev.

Razvoj goriva bo, kot pišejo pri dpa, najverjetneje vplival na transportni sektor, F1 pa je pred dogajanjem v Silverstonu razkrila še več ambicij, med temi je tudi to, da bodo »regionalizirali« tekmovalni koledar, da bi s tem ob večanju števila dirk potovanja med enim in drugim prizoriščem naredili učinkovitejša.

Leta 2021 je F1 na VN Velike Britanije prvič izpeljala ogljično nevtralen prenos tekmovalnega vikenda. Letos pa bo cilj v Silverstonu še bolj promovirati »projekt 2030«.

»Z novim znamčenjem bo sporočilo o brezogljičnem tekmovanju do leta 2030 močno prisotno med udeleženci, želimo pa si, da bi bilo zlahka prepoznano tako v skupnosti F1 kot širše,« so zapisali pri F1.

»Imamo še osem let časa in hitro napredujemo proti cilju. Naš namen je pokazati naslednji generacij navijačev, kako so inovacije in skupno delo lahko kos izzivom našega časa,« so dodali.