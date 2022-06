Na grozljiv prizor je včeraj pozno popoldan naletel mestni uradnik, ki je iz bližine parkiranega tovornjaka s prikolico zaslišal krike in klice na pomoč. V prikolici in ob vozilu so ležala trupla, skupno jih je bilo 46. Na poti v boljše življenje je nezakonite priseljence premagala smrt. »Imeli so družine. To je prava tragedija,« je dejal župan San Antonia Ron Nirenberg.

Brez vode in hlajenja

Po navedbah šefa lokalne policije Williama McManusa in šefa gasilcev Charlesa Hooda so nesrečneži umrli zaradi vročine in dehidracije. V prikolici naj ne bi bilo delujoče klimatske naprave, temperature pa so včeraj na območju dosegle do 40 stopinj Celzija. Nekaj oseb, med njimi štirje otroci, so preživeli. Šestnajst se jih zdravi v bolnišnici. »Njihova telesa so bila tako vroča, da se jih nismo mogli niti dotakniti. Zadela jih je vročinska kap, bili so povsem izčrpani. V prikolici ni bilo sledu o vodi. In čeprav je šlo za tovornjak s hladilnico, klima ni bila vključena,« je vidno pretresen šef gasilcev opisal stanje na terenu. Niso imeli dovolj moči, da bi iz tovornjaka prišli na zrak. »Ne bi se smelo zgoditi, da odpremo vrata tovornjaka in v njej naletimo na kopico trupel. Noben od nas si ob prihodu v službo danes tega ni niti predstavljal,« je še dodal. Kakšnih 60 gasilcev z intervencije bo dobilo potrebno psihološko pomoč.

Preiskavo je prevzelo zvezno ministrstvo za domovinsko varnost, saj je po navedbah šefa lokalne policije šlo za poskus nezakonitega tihotapljenja ljudi čez mejo. Tri osumljence naj bi že prijeli, a policija več informacij o tem ni podala. Mehiške oblasti so potrdile, da vsaj dva preživela prihajata iz Gvatemale.

Smrtonosna politika odprte meje

Republikanski teksaški guverner Greg Abbott je krivdo za tragedijo nemudoma zvrnil na demokratskega predsednika Josepha Bidna in njegovo »smrtonosno politiko odprte meje«. Nekateri morajo plačati več tisoč dolarjev, da jih zaprte v prikolici tovornjaka v peklenski vročini peljejo čez mejo.

Zagovorniki pravic priseljencev na drugi strani prav tako krivijo Bidna, češ da ni dovolj hitro opravil z dediščino prejšnjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je zaprl mejo za zakonite prehode ljudi, ki želijo v ZDA zaprositi za zatočišče.

Željo po lepši prihodnosti plačajo z življenjem

Prevažanje nezakonitih priseljencev iz Mehike v ZDA, sploh pa v prikolicah tovornjakov, je eden od priljubljenih in dobičkonosnih načinov za hiter zaslužek kriminalcev. V Teksasu tovornjakov povečini nihče ne preverja. V prikolice nagnetejo kar največ možno ljudi, ki za boljše življenje v ZDA plačajo na tisoče dolarjev. Za nekatere je cena še višja. Za prevoz plačajo z življenjem. Z juga na sever se selijo ali bežijo iz različnih razlogov – eni bi radi zagotovili lepšo prihodnost za svoje otroke, drugi bežijo pred kriminalci, skorumpiranimi vladami, nasiljem in revščino.

Lani 557 mrtvih

Podobnih smrtonosnih incidentov je bilo v preteklosti že več. Lani je deset ljudi umrlo, še dvajset pa jih je bilo poškodovanih v prometni nesreči kombija. Leta 2017 so odkrili deset trupel ljudi, ki so umrli na podoben način v prikolici tovornjaka, prav tako blizu San Antonia. Še 200 jih je preživelo. Na poti so bili brez vode in hrane. Voznik tovornjaka je bil obsojen na dosmrtni zapor. Še pet let pred tem je v trčenju poltovornjaka v drevo življenje izgubilo 15 nezakonitih priseljencev, leta 2003 pa so v teksaškem kraju Victoria v pregreti prikolici odkrili trupla 18 oseb, vključujoč sedemletnika.

V letu dni do 30. septembra lani so v ZDA našli 557 trupel migrantov, ki so večinoma umrli zaradi vročine, dehidracije in izčrpanosti. V letu prej so odkrili 247 trupel.