Na pragu cepljenja proti opičjim kozam?

Od maja 2022 so po svetu zaznali že več kot 3200 okužb z virusom opičjih koz, od tega v Sloveniji devet. Dejansko število je gotovo bistveno višje, in sicer zaradi stigme in ker je bolezen pogosto težko prepoznati. Ponekod v Evropi so že začeli cepiti najbolj izpostavljene prebivalce.