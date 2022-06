»Zabodel sem ga, nisem ga pa hotel ubiti!« To je na celjskem sodišču sodnici Alenki Jazbinšek Žgank dejal 34-letni Admir Hadžiabdić iz Velenja, ki je osumljen, da je konec januarja letos v enem od stanovanjskih blokov v Šaleku pozvonil pri vratih tri leta starejšega soseda Daliborja Kovačevića in ga z nožem porezal po vratu. Zatem je s kraja dejanja pobegnil, a se je kmalu po dogodku sam javil policistom. Po zaslišanju pri preiskovalnem sodniku mu je bil odrejen pripor, od koder sta ga na predobravnavni narok na celjskem sodišču privedla pravosodna policista. A krivde za očitano kaznivo dejanje Hadžiabdić, po poklicu bolničar negovalec, ni priznal, zato se bo 10. avgusta začelo sojenje, na katerem bo lahko obdolženi pojasnil, kaj ga je privedlo do tega, da se je odločil za tako skrajno dejanje.

Spor zaradi 350 evrov dolga

Spomnimo, da so iz celjske policijske uprave konec januarja sporočili, da so omenjeni dogodek obravnavali 28. januarja v večernih urah. »Obveščeni smo bili, da je v enem od stanovanjskih blokov v Velenju moški z nožem zabodel stanovalca in ga hudo poškodoval. Z zbiranjem obvestil, ogledom kraja dejanja in drugimi preiskovalnimi dejanji smo ugotovili, da je 33-letni osumljenec prišel do vrat stanovanja 36-letnega moškega, kjer sta se sprla. Do prepira pa naj bi prišlo zaradi dolžniško-upniškega razmerja. Med prepirom je osumljeni zabodel oškodovanca in ga hudo poškodoval. Sosed, ki je dogajanje opazil, je poškodovanega uspel povleči v svoje stanovanje, kamor je zatem skušal še enkrat vstopiti tudi osumljeni, a mu je sosed to preprečil, je pa obdolženi pri tem poškodoval tudi sosedova vhodna vrata,« je o dogodku poročala tiskovna predstavnica celjske policije Milena Trbulin. In v nadaljevanju pojasnila še, da so hudo poškodovanega 36-letnika z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer je zaradi izjemno hudih poškodb ostal na zdravljenju.

Kmalu po dogodku so se po Velenju razširile govorice, da sta se v prepir, ki se na srečo ni končal tragično, zapletla soseda, ki sta se poznala že od mladih nog. Obdolženi Hadžiabdić naj bi si od oškodovanca Kovačevića, slednji je bil pred leti obetaven bodybuilder, ki je pred 15 leti celo osvojil naslov mladinskega državnega prvaka, izposodil 1500 evrov, denar pa naj bi mu obdolženi vračal po obrokih. Na dan, ko se je pripetil neljubi dogodek, naj bi mu prinesel še 350 evrov, vendar tega denarja, tako izhaja iz obtožnice, naj bi obdolženi Hadžiabdić ne imel pri sebi, a naj bi mu ga vsak hip pripeljal sodelavec, ki naj bi bil že na poti. Medtem je obdolženega spraševal o zdravstvenih težavah in ko je ta brskal po telefonu, da bi mu pokazal neko fotografijo, je Hadžiabdić izvlekel nož in ga dvakrat zabodel v vrat. Napad je bil nenaden, zato se oškodovanec ni uspel ubraniti. Umikal se je v stanovanje, prevrnil likalno desko, odrinil napadalca in pobegnil na hodnik. Prisebni reakciji sosedov, ki so oškodovanca potegnili v stanovanje in mu zaustavili krvavitev, gre zahvala, da je ostal živ. Hadžiabdić naj bi se oškodovanca zelo bal, saj naj bi ta ustrahoval in izsiljeval tudi druge dolžnike. Da je bil nekdanji bodybuilderski prvak znan po tem, da je na veliko posojal denar in terjal od izposojevalcev oderuške obresti, sam pa živel na veliki nogi, so pripovedovali tudi nekateri naši viri. O tem bo kaj več na glavni obravnavi povedal tudi obdolženi.