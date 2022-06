Delniški trgi imajo na račun vojne v Ukrajini, kitajskega zaprtja, inflacije in dvigovanja obrestnih mer svetovnih centralnih bank letos izgubo. Vojna v Ukrajini in kitajsko zaprtje države sta nam letos prinesla krepke podražitve energentov, materialov, izdelkov in hrane. Zaradi povečevanja stroškov so na udaru evropske blagovne trgovinske bilance. Območje evra ima iz meseca v mesec krepko povišan deficit pri blagovni menjavi s preostankom sveta, medtem pa so se donosnosti na nemške 10-letne obveznice, ki so bile v začetku leta še negativne, že povzpele na 1,51 odstotka. Kombinacija visokega blagovnega deficita in podraženega dolga bosta imela občutnejše negativne učinke na proračune držav območja evra v prihodnje. Ob tem lahko pričakujemo, da se bodo v drugi polovici leta prihodki in marže v marsikaterem segmentu evropskega gospodarstva znižali na račun visokih cen in krčenja potrošnje. Cene se bodo na račun plina in poletnih sezonskih učinkov lahko še nekoliko povišale, medtem pa bo ECB še dvigovala obrestne mere in julija prenehala nakupovanje obveznic. Ali smo torej že blizu letošnjega dna delniških tečajev v Evropi?

V ZDA je ekonomska slika boljša, kljub temu da je tam zategovanje monetarnih politik še hitrejše. Ravno zaradi ostrejšega zategovanja monetarnih politik v ZDA in na račun neprimerno višje občutljivosti območja evra za vojno v Ukrajini lahko do konca leta najverjetneje pričakujemo, da bo dolar obdržal svojo moč proti evru. Skrb zbujajoče pa je, da je indeks potrošniškega razpoloženja ameriške univerze Michigan pokazal svojo doslej najnižjo raven. Razlog je inflacija. Ob potencialno nižjem povpraševanju ameriških gospodinjstev, katerih potrošnja v ZDA predstavlja 68 odstotkov, lahko pričakujemo, da bodo ameriška podjetja v prihodnje nekoliko prizadeta še zaradi nižjega povpraševanja iz Evrope in Kitajske, ki še naprej nadaljuje delna zaprtja v mestih, kot je Šanghaj. Ob tem je Fed napovedal precej krepko povišanje obrestnih mer, ki naj bi potekalo tudi v letu 2023. Medtem ko so ZDA zdaj investicijsko bolj zanimive kot Evropa, se nam tudi pri ZDA postavi vprašanje, ali smo tam že dočakali dno letošnjega padanja delniških tečajev.