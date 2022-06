Vlada sprejme sklep, tudi če o njem nihče ne glasuje

Ureditev, po kateri so sklepi na dopisnih sejah vlade sprejeti, tudi če o njih ne glasuje noben minister, odpira nova vprašanja. Kako je s tem in kaj je prav, smo vprašali dr. Mira Hačka, dr. Mateja Avblja in dr. Mira Cerarja.