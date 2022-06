Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je pred zadnjim turnirjem rednega dela lige narodov, ki bo v Gdansku prihodnji teden, od 6. do 10. julija, šele na desetem mestu z le tremi zmagami in petimi porazi. Izbranci Marka Lebedewa, ki še niti ene tekme niso odigrali v polni zasedbi, so do zdaj imeli največ težav pri servisu in sprejemu.

Že pred začetkom lige narodov je vodstvo slovenske reprezentance napovedalo, da bo več priložnosti namenilo mlajšim igralcem in da se bodo izkušenejši ekipi pridružili postopoma. Toda na Filipine so na drugi turnir odšli tudi že Tine Urnaut, Dejan Vinčić in Sašo Štalekar, doma sta od lani srebrne ekipe na evropskem prvenstvu na Češkem in Poljskem ostala le še Klemen Čebulj in Alen Šket, ki bo ligo narodov po dogovoru s selektorjem tako in tako izpustil. Vseeno so se v slovenskem taboru nadejali boljšega izkupička in predstav odbojkarjev.

Če so na prvem turnirju slovenski odbojkarji v glavnem mestu Brazilije zatajili le v uvodni tekmi proti ZDA, je bila njihova igra v preostalih treh tekmah vendarle na višji ravni kot na Filipinih. V Quezon Cityju so bili na ravni evropskih podprvakov le na tekmi z Argentino, ki so jo edino dobili, delno na zadnji tekmi z Japonsko, popolnoma pa so odpovedali na tekmah z Nizozemsko in Italijo. Pred začetkom turnirja jo je slovenski reprezentanci zagodel covid-19, saj sta bila Tonček Štern in Jani Kovačič na testu pozitivna in sta morala izpustiti uvodni tekmi turnirja, kar je slovenski vrsti povzročilo težave predvsem na mestu korektorja. Drugi korektor v reprezentanci Mitja Gasparini je po dogovoru ostal doma, mladega Nika Mujanovića pa od četrtka naprej z reprezentanco do 20 let v Mariboru čakajo kvalifikacije za uvrstitev na evropsko prvenstvo.

Toda največja težava slovenske reprezentance ni bil napad, ki resda ni bil najbolj učinkovit, vendar sta veliko bolj skrb vzbujajoča začetni udarec in sprejem. Ob vseh velikih uspehih slovenske reprezentance je bil začetni udarec eden od njenih adutov, na Filipinih pa so v štirih tekmah dosegli le deset asov, od tega šest proti Argentini, proti Italiji niti enega, po dva proti Nizozemski in Japonski. Za teh deset asov so skupaj na servisu naredili kar 60 napak. In sprejem? Na vseh štirih tekmah je bil krepko pod 50 odstotki. »Domov odhajamo z mešanimi občutki. Pozna se, da kot ekipa nismo v formi. Vidi se, da nam pri vsakem elementu manjka še veliko, in če bomo hoteli v prihodnje še kaj narediti, bomo morali zelo veliko delati,« je v le nekaj besedah trenutno stanje v slovenski reprezentanci na najboljši možni način pojasnil Jani Kovačič.

V Gdansku bo Slovenija igrala še s Srbijo, Bolgarijo, Iranom in v zadnjem krogu s Poljsko, ki s Francijo trenutno vodi v svetovni ligi in je že uvrščena na zaključni turnir v Bologni. Slovenskim odbojkarjem mesto med osmimi najboljšimi ekipami v Gdansku zanesljivo prinašajo najmanj tri zmage. Najbolje bi bilo, da kar proti Srbiji in Iranu, ki imata zmago več od slovenske izbrane vrste, medtem ko je Bolgarija za zdaj le pri eni in je že odpisana od boja za napredovanje.