Boštjan Pečar, sadjar in pridelovalec ciderja: Jabolčnik ni več ničvredna pijača

Jabolčnik oziroma cider, kot je dandanes moderno reči slovenski tradicionalni pijači, je še ena od mnogih dobrot, ki so v letih utonile v pozabo, danes pa ponovno pridobivajo veljavo. Boštjan in Maja Pečar, brat in sestra iz Prešnice, vasice blizu Kozine na robu Brkinov, sta se lotila pridelave jabolčnika na nov način, s tem da upoštevata tradicijo ob bolj sofisticiranem procesu pridelave in nadaljnje predelave jabolk. Svoj cider prodajata na trgu pod blagovno znamko Malner, kar je domače ime za Pečarjevo družinsko kmetijo v Prešnici.