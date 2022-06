Pogojna oblast, zmeraj, pogojni obstoj

Včeraj se je na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani začela Mednarodna poletna šola politične ekologije, ki so jo skupaj pripravili Focus, Umanotera, Inštitut za ekologijo, Eko kolektiv, Fakulteta za družbene vede in Časopis za kritiko znanosti. Obširen skupek mednarodnih predavanj, debat, seminarjev in druženj poteka pod naslovom Novi koncepti za pravične tranzicije: k dobremu življenju znotraj planetarnih omejitev. Gre za celodnevna dogajanja, ki bodo trajala vse do petka.