Teorije zarote: Z borelijo nad partizane

Borelioza oziroma lymska borelioza, bolezen, ki jo povzročajo klopi, se pri nas pojavlja od leta 1985. Če je torej državljan v Iškem vintgarju poleti 1991 opazil krožno pordelosti na nogi in kar se da hitro obiskal zdravnika, je imel srečo. Iz tistih časov so namreč znani tudi primeri, ko je oboleli, preden so mu pravilno diagnosticirali bolezen, že obiskal tudi psihiatrično bolnišnico.