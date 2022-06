»Ustava in naše najboljše tradicije svetujejo medsebojno spoštovanje in strpnost, ne pa cenzuro in zatiranje verskih ali neverskih pogledov,« je v mnenju večine zapisal sodnik Neil Gorsuch.

Sodišče je iskalo ravnotežje med verskimi svoboščinami učiteljev in trenerjev ter pravico dijakov, da se ne počutijo prisiljene sodelovati v verskih praksah, ki jih morda zavračajo.

Nekdanji trener srednje šole v Bremertonu v zvezni državi Washington, kristjan Joseph Kennedy, je od leta 2008 molil ob koncih tekem na sredini igrišča. Počasi so se mu začeli pridruževati tudi dijaki, Kennedy pa je pozneje začel molitvam dodajati še kratke pridige.

To je počel več let, skupaj z dijaki pa je molil tudi v slačilnici. Šolsko okrožje mu je leta 2015 naročilo, naj s tem preneha, kar je trener le deloma upošteval. Dijake je prenehal voditi v molitvah, vendar pa je vztrajal na sredini igrišča ter molil, dijakom pa povedal, da se mu lahko pridružijo, če to želijo.

Šolsko okrožje je sklenilo, da so nekateri to počeli v strahu, da bodo sicer izobčeni iz ekipe in se je balo morebitnih tožb staršev drugih veroizpovedi ali ateističnih staršev. Ponudili so mu možnost, da moli sam pred in po tekmi. Kennedy je to zavrnil in je zato ostal brez službe, nakar je vložil tožbo.

Trump imenoval tri konservativne sodnike

Odločitev vrhovnega sodišča je v skladu s podobnimi sodbami v zvezi z verskimi svoboščinami, ki jih sprejema nova konservativna večina. To je z imenovanji treh sodnikov oblikoval nekdanji predsednik ZDA Donald Trump.

Ta večina je pretekli teden odpravila zagotovljeno pravico do umetne prekinitve nosečnosti in bo tudi v bodoče sprejemala odločitve v skladu s konservativnimi prepričanji.