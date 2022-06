Zelenski je v svojem nagovoru prek video povezave voditeljem skupine sedmih gospodarsko najrazvitejših držav (G7), ki se sestajajo na dvorcu Elmau na Bavarskem, dejal, da razmere na bojišču postajajo vse težje za ukrajinsko vojsko, ki se sooča z napadi ruskih sil. Pri tem jih je pozval, naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da bi vojno v Ukrajini končali do konca leta, poroča AFP.

Ukrajinski predsednik je pri tem poudaril, da je treba še naprej izvajati »težke kazenske ukrepe« proti Rusiji in »ne zmanjšati pritiska« kljub več paketom sankcij, ki so jih zahodni zavezniki doslej že sprejeli proti Moskvi.

Zelenski se je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa zahvalil voditeljem sedmerice držav za podporo Ukrajini. Po navedbah virov jih je zaprosil za podporo, ki obsega pet točk, in sicer sisteme protiletalske obrambe, varnost, izvoz ukrajinskega žita, sankcije in obnovo države, še navaja Ansa.

Voditelji G7 pa so v sprejeti izjavi Ukrajini danes zagotovili nadaljnjo podporo pri soočanju z rusko agresijo. »Še naprej bomo zagotavljali finančno, humanitarno, vojaško in diplomatsko podporo ter podpirali Ukrajino, dokler bo to potrebno,« so sporočili.

Velika podpora Ukrajini

Podporo Zelenskemu in Ukrajini so voditelji G7 izrazili tudi posamično na Twitterju. »Kot G7 stojimo enotni na strani Ukrajine in bomo nadaljevali našo podporo. Za to moramo vsi sprejeti težke, a nujne odločitve,« je zapisal gostitelj srečanja, nemški kancler Olaf Scholz. »Še naprej bomo krepili pritisk na Putina. Ta vojna se mora končati,« je bil odločen.

Podporo Ukrajini sta izrekla tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michel, ki se v imenu EU udeležujeta vrha G7.

»Danes zjutraj nas je ukrajinski predsednik Zelenski seznanil z ruskimi napadi na Ukrajino. Občudujemo njegovo vodstvo in odpornost ukrajinskega ljudstva. G7 je pokazala izjemno enotnost. Dogovorili smo se, da bomo z Ukrajino vztrajali, dokler bo potrebno,« je tvitnila predsednica komisije.

Michel pa je na Twitterju zapisal, da »mora biti Kremelj poražen v Ukrajini« in poudaril »neomajno povezanost« G7 v solidarnosti z ukrajinskim narodom. »Denar, orožje in politična podpora. Vse mobilizirano za Zelenskega in Ukrajino,« je dodal.

ZDA nameravajo Ukrajini poslati sofisticirane protiletalske rakete za obrambo pred ruskimi napadi, še navaja AFP. Ameriški predsednik Joe Biden je »nabavo naprednih sistemov zračne obrambe za Ukrajino postavil za prednostno nalogo«.

Do napovedi nakupa »naprednega raketnega obrambnega sistema zemlja-zrak srednjega do dolgega dosega« ter drugega orožja za pomoč Ukrajini v boju proti ruski invaziji bi lahko prišlo še ta teden.

Države G7 so v skupni izjavi tudi pozvale Rusijo, naj omogoči, da bodo pošiljke žita zapustile Ukrajino, da bi se tako izognili poslabšanju svetovne krize pri oskrbi s hrano.

»Odločno pozivamo Rusijo, naj brezpogojno preneha z napadi na kmetijsko in prometno infrastrukturo ter omogoči prost prehod ladij iz ukrajinskih pristanišč v Črnem morju,« so zapisali.

Skupino G7 tvorijo Kanada, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Italija, ZDA in Japonska, poseben status pa pripada tudi EU. Tokratni vrh je posvečen predvsem vojni v Ukrajini in soočanju z njenimi posledicami. Ob Ukrajini pa se bodo voditelji posvetili tudi prehranski varnosti, podnebnim vprašanjem, energetiki in zdravju.