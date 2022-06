Več kot 500 od približno 2000 migrantov, ki so poskušali prečkati mejo med Španijo in Marokom v španski enklavi Melilla, je uspelo vstopiti na območje mejnega nadzora, potem ko so prerezali ograjo.

Španski premier Pedro Sanchez je dogajanje v Melilli označil za nasilen napad, maroške nevladne organizacije in združenja za človekove pravice pa so za smrti okrivile špansko-maroški migracijski sporazum.

"Smrt in poškodbe so tragičen simbol evropskih politik za eksternalizacijo meje EU ob vpletenosti Maroka," so navedli v odprtem pismu. Ob tem od maroških oblasti zahtevajo celovito, hitro in resno preiskavo.

Evropska komisija se po poročanju medija Politico na prošnjo za komentar še ni odzvala, pri agenciji ZN za begunce (UNHCR) pa so izrazili žalost in zaskrbljenost zaradi smrtnih žrtev in poškodovanih. Vse pristojne oblasti so pozvali, naj "dajo prednost varnosti migrantov in beguncev, se vzdržijo pretirane uporabe sile in spoštujejo njihove človekove pravice".

Na dogajanje se je v nedeljo zvečer odzval tudi vodja komisije Afriške unije Moussa Faki Mahamat, ki je bil šokiran, kot je dejal, zaradi nasilnega in ponižujočega ravnanja z afriškimi migranti. Pozval je k preiskavi tega incidenta.

"Globoko sem pretresen in zaskrbljen zaradi nasilnega in ponižujočega ravnanja z afriškimi migranti, ki so poskušali prečkati mednarodno mejo iz Maroka v Španijo," je na Twitterju zapisal vodja Komisije Afriške unije.

"Pozivam k takojšnji preiskavi zadeve in vse države opozarjam na njihove obveznosti po mednarodnem pravu, da z vsemi migranti ravnajo dostojanstveno ter dajo prednost njihovi varnosti in človekovim pravicam, hkrati pa se vzdržijo uporabe prekomerne sile," je dodal.