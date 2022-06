Kristjan Čeh je drugi dan atletskega državnega prvenstva v Velenju v metu diska z dosežkom 69,91 metra povsem približal magični meji 70 metrov. Tina Šutej je v skoku s palico zmagala s 472 centimetri in za štiri centimetre zaostala za svojim slovenskim rekordom na prostem ter je zdaj tretja po izidih sezone na svetu. Pred Šutejevo sta na letošnji lestvici izidov le Američanki Sandi Morris (482 centimetrov) in Emily Grove (475 centimetrov). Omenjena dosežka sta bila tudi daleč najboljša na dvodnevnem tekmovanju v Šaleški dolini. »Veliko tekem sem imel po vrsti v zadnjem času, ni bilo dovolj treninga in zato tudi ne pravega občutka, se pa kdaj posreči tudi dober met in gre disk zelo daleč,« je povedal Kristjan Čeh. Medtem ko je Tina Šutej dejala: »Za cilj sem si zadala, da skočim svoj najboljši izid sezone. Na koncu mi je uspelo. Malo sem se utrudila proti koncu tekmovanja, lahko bi dosegla še kanček več.«

Ena od junakinj državnega prvenstva je bila tudi Anita Horvat, ki je na 800 metrov s časom 2:00,31 izpolnila normo (2:00,40) za evropsko prvenstvo v Münchnu med 15. in 21. avgustom in se približala normi (1:59,50) za svetovno prvenstvo, ki bo v Eugenu v ZDA med 15. in 24. julijem. »Danes sem razmišljala tudi o nekoliko boljšem času, tri desetinke pa so mi manjkale, da bi se pred mojim izidom pokazala tudi tista tako težko pričakovana številka ena,« je bila vseeno zadovoljna Anita Horvat, ki pa si bo nastop na SP zelo verjetno zagotovila prek svetovne lestvice, kot tudi Agata Zupin. Ta je na nizkih ovirah zmagala s 56,87. Neja Filipič je v skoku v daljino slavila zmago s 655 centimetri. To ji je uspelo že v prvi seriji, ob treh neveljavnih skokih pa je imela še 653 in 648 centimetrov. »Želela sem pokazati nekaj več. A imela sem zelo dobro povprečje in spočita bom dosegla še daljše skoke,« je pojasnila Neja Filipič.

Na zadnjih tekmah je nase opozoril dolga leta najboljši slovenski skakalec ob palici Robert Renner. Na državnih tekmovanjih tekmuje zgolj sam s sabo, na zadnjih tekmah, ko je postal tudi balkanski prvak, pa je dvakrat preskočil 560 centimetrov. Ker je norma za nastop na svetovnem prvenstvu s 580 centimetri zanj bržčas previsoka, si želi, da bi se v Oregon uvrstil na podlagi uvrstitve na tablicah, zato je bil nastop v Velenju zanj zelo pomemben. Državna prvenstva namreč prinesejo veliko število točk. Renner je preskočil 557 centimetrov, a z dosežkom ni zadovoljil svojih apetitov. Po tekmi je povedal: »Po zimski sezoni nisem računal na nastop na svetovnem prvenstvu, a v zadnjih desetih dneh se mi je odprlo. Prav zaradi nekakšnih priprav na svetovno prvenstvo sem v Velenju skakal na 'čudnih' višinah, in sicer na 552 in 557 centimetrov. Ker prav v teh dneh potekajo prvenstva tudi v številnih drugih državah, moram počakati, kako se bo razpletlo. Res gre spet super in mislim, da sem blizu svojim ciljem.«

Skakalka v višino Lia Apostolovski je bila po pričakovanju najboljša v skoku v višino, toda za zdaj v tej sezoni še ne dosega rezultatov, ki sta si jih zadala s trenerjem Rožletom Prezljem. Ljubljančanka je v Velenju preskočila 189 centimetrov, dva centimetra manj kot na nedavnem balkanskem prvenstvu v Romuniji. »Na višinah okrog 190 centimetrov sem trenutno zelo suverena in z nastopi zadovoljna. Seveda pa je moj cilj nov osebni rekord in rekord med mlajšimi članicami na 193 centimetrov. Upam, da se bo to čim prej izšlo.«

Številni najboljši slovenski atleti so po nastopu odpotovali v Alžirijo, kjer bodo tekmovali na sredozemskih igrah.